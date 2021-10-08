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NTD: «Удалить или нет?» — журнал Time разместил на обложке фото Цукерберга на фоне скандала с Facebook

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Журнал Time разместил на своей обложке лицо Марка Цукерберга с вопросом: «Удалить Facebook?» — пишет NTD. Поводом для подобного оформления стал скандал вокруг соцсети, в ходе которого выяснилось, что Facebook пытался добиться больших прибылей, не обращая внимания на своих пользователей.
NTD: «Удалить или нет?» — журнал Time разместил на обложке фото Цукерберга на фоне скандала с Facebook
Time

Журнал Time разместил Марка Цукерберга на обложке своего последнего выпуска на фоне обвинений в адрес Facebook в том, что эта соцсеть способствует раздору в обществе, вредит детям, а также ставит прибыль превыше безопасности, пишет NTD.

При этом на фотографию Цукерберга наложен значок мобильного приложения, который задаёт пользователю, казалось бы, простой вопрос: «Удалить Facebook?» Возможны два варианта ответа: «Отмена» и «Удалить».

На этой неделе разоблачительница Facebook Фрэнсис Хауген, которая ранее занимала должность менеджера по продуктам в этой соцсети, рассказала американским законодателям, что компания пыталась добиться повышения прибылей, не уделяя при этом большого внимания безопасности пользователей. По её словам, Facebook предпринимает слишком незначительные усилия, чтобы мешать людям, которые планируют осуществить некое насилие.

Статья на обложке Time озаглавлена следующим образом: «Как поплатился Facebook, когда он распустил команду, которая ставила людей превыше прибыли».

 

 

В колонке подробно рассказывается подноготная команды Facebook, занимающейся неприкосновенностью личных данных, а также описывается, какие решения техногиганта привели в ярость многих членов этого коллектива, который боролся с дезинформацией и ненавистью в соцсети. При этом Facebook распустил эту команду в декабре 2020 года, что в конечном счёте и привело к тому, что Хауген решила рассказать о положении дел широкой общественности.

«Куда бы Facebook не намеревался двигаться дальше, очевидно, что внутри компании зреет недовольство. Утечка документов со стороны Хауген и её показания уже привели к призывам ввести более строгое регулирование, а также повысили качество обсуждения влияния соцсетей в обществе», — отметил по этому поводу автор статьи Билли Перриго.

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NTD США Северная Америка
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