NTD: «Удалить или нет?» — журнал Time разместил на обложке фото Цукерберга на фоне скандала с Facebook

Журнал Time разместил Марка Цукерберга на обложке своего последнего выпуска на фоне обвинений в адрес Facebook в том, что эта соцсеть способствует раздору в обществе, вредит детям, а также ставит прибыль превыше безопасности, пишет NTD.

При этом на фотографию Цукерберга наложен значок мобильного приложения, который задаёт пользователю, казалось бы, простой вопрос: «Удалить Facebook?» Возможны два варианта ответа: «Отмена» и «Удалить».

На этой неделе разоблачительница Facebook Фрэнсис Хауген, которая ранее занимала должность менеджера по продуктам в этой соцсети, рассказала американским законодателям, что компания пыталась добиться повышения прибылей, не уделяя при этом большого внимания безопасности пользователей. По её словам, Facebook предпринимает слишком незначительные усилия, чтобы мешать людям, которые планируют осуществить некое насилие.

Статья на обложке Time озаглавлена следующим образом: «Как поплатился Facebook, когда он распустил команду, которая ставила людей превыше прибыли».

