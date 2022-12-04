Canal 26: на Украине попытались украсть граффити уличного художника Бэнкси

В Киевской области попытались украсть граффити известного уличного художника Бэнкси, сообщает Canal 26. Злоумышленники успели вырезать из стены это, как указывается в материале, «произведение искусства» до приезда правоохранителей, и теперь оно хранится в полиции.
Отправляемся в Европу и поговорим об Украине и России. Однако этот случай не связан напрямую с вооружённым конфликтом. Речь пойдёт об искусстве. Здесь, на Canal 26, мы уже показывали фотографию с запечатлённым на ней граффити, на котором изображена женщина в противогазе и с огнетушителем. Изображение находилось на стене одного из изданий, повреждённых пожаром, который возник из-за ракет и конфликта.
Украинская полиция в пятницу заявила о том, что предотвратила попытку убрать* этот объект уличного искусства — на ваших экранах как раз то самое граффити известного художника Бэнкси — с одной из стен в Киевской области Украины.
Украинская полиция, в частности, заявила, что отреагировала на сообщение о проводимом демонтаже этого граффити и обнаружила на месте происшествия группу лиц. Организатором оказался уроженец Киева 1990 года рождения. Он решил вырезать изображение и забрать его себе. По всей видимости, он посчитал, что здание будет снесено, и поэтому граффити будет утеряно, сообщил начальник полиции. Последний также добавил, что было заведено уголовное дело и что данное произведение искусства теперь хранится в полиции.
Города Киевской области, где в ноябре появилось несколько работ Бэнкси, до апреля были заняты Россией и серьёзно пострадали от серьёзных боёв в первые дни после ввода Москвой войск в соседнюю страну.
Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, если Запад продолжит игнорировать предупреждения относительно вовлечённости в украинский конфликт, это чревато боевой активностью на околоземной орбите.
В США не планируют фокусироваться на переговорах по восстановлению СВПД — Вашингтон намерен сосредоточиться на приписываемых Ирану поставках оружия и протестах в стране, заявил спецпредставитель Соединённых Штатов по Ирану Роберт Малли.
Ирландский политик Майкл Макнамара осудил высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сравнившей конфликт на Украине с историей ирландско-британских отношений. Он призвал её не отклоняться от курса, ради которого был создан Евросоюз — «чтобы поддерживать мир во всём мире».
Международный исследовательский центр Второй мировой войны (MRC) в словенском Мариборе намерен в 2023 году провести в Москве выставки, посвящённые бывшему концентрационному лагерю Шталаг XVIII-D (Stalag XVIII-D).
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien сообщил о намерении провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским перед телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.
Запасов оружия на складах немецкой армии «хватит на два дня боёв», пишет обозреватель The Times Оливер Муди. По его словам, ситуация с вооружениями ухудшилась во всех странах Европы, однако в Германии проблема ощущается особенно остро в свете многолетней политики сокращения финансирования бундесвера.