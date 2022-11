AmsterdamFOX: после Моне и Ван Гога противники нефти атаковали знаменитое полотно Климта

Австрийские активисты по защите окружающей среды, выступающие против использования нефти и других ископаемых видов топлива, облили в знак протеста чёрной маслянистой жидкостью знаменитую картину Густава Климта, а затем один из них приклеил себя к раме. Эта картина стала очередным произведением искусства из тех, которые в последние время уже атаковали активисты, надеясь таким способом привлечь больше внимания к проблеме глобального потепления, сообщает AmsterdamFOX.

Австрийские активисты по защите окружающей среды облили чёрной маслянистой жидкостью знаменитую картину Густава Климта «Смерть и жизнь», которая была написана в 1915 году и хранится сейчас в Музее Леопольда в Вене, пишет AmsterdamFOX.



Члены группы под названием Last Generation Austria заявили в Twitter, что они атаковали картину в знак протеста против использования их правительством ископаемых источников энергиии.



Облив жидкостью картину, которая от этого не пострадала, поскольку находилась под защитой за стеклянным колпаком, один из активистов успел также приклеить свою руку к раме картины. А второго нападавшего оттолкнул сотрудник музея, поясняется в статье.



Группа, к которой они принадлежат, заявила на своей странице в Twitter, что таким способом они хотят выразить протест против бурения нефтяных и газовых скважин, которое они назвали «смертным приговором для общества».



Знаменитая картина Климта стала очередным произведением искусства из тех, которые в последнее время уже атаковали активисты, надеясь таким способом привлечь больше внимания к проблеме глобального потепления, сообщает AmsterdamFOX.



В частности, за последние месяцы различные группы активистов организовали многочисленные демонстрации в Германии, при этом они блокировали улицы, а также бросили в картину Клода Моне картофельное пюре, напоминает AmsterdamFOX.



Британская группа активистов Just Stop Oil, также выступающая против использования нефти, в прошлом месяце забросала томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи», которая хранилась в национальной галерее в Лондоне. Кроме того, активисты Just Stop Oil приклеились к раме ранней копии картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (хранится в Королевской академии художеств) в Лондоне и Джона Констебла «Телега с сеном» в (хранится в Национальной галерее).