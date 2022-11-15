AmsterdamFOX: после Моне и Ван Гога противники нефти атаковали знаменитое полотно Климта

Австрийские активисты по защите окружающей среды, выступающие против использования нефти и других ископаемых видов топлива, облили в знак протеста чёрной маслянистой жидкостью знаменитую картину Густава Климта, а затем один из них приклеил себя к раме. Эта картина стала очередным произведением искусства из тех, которые в последние время уже атаковали активисты, надеясь таким способом привлечь больше внимания к проблеме глобального потепления, сообщает AmsterdamFOX.