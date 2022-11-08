Le Figaro: радикальные методы эко-активистов рискуют настроить общественность против них

Эко-активисты стали проводить всё более резкие акции, например обливать супом картины. Они сами утверждают, что ситуация настолько критична, что им приходится посягать даже на святое — искусство, пишет Le Figaro. Но эксперты опасаются, что таким образом они могут дискредитировать саму идею эко-активизма и отвернуть от себя общественное мнение.

Если раньше эко-активисты блокировали дороги, то теперь они действуют в музеях, на исторических площадках, на стадионах. С помощью шокирующих и новых по духу акций этим активистам удалось привлечь внимание к теме климатического бездействия. Но при этом они рискуют настроить часть общественного мнения против экологической тематики, предупреждает Le Figaro.

В разных странах активистами являются разные группы, привлекая внимание к важным для этой местности экологическим проблемам. Все они входят в Сеть A22, представленную в 11 западных странах и финансируемую Фондом чрезвычайной климатической помощи.

В отличие от традиционного активизма, цели их нападений не имеют очевидной связи с их идеей. Если L214 атакует скотобойни, чтобы защитить животных, а Гринпис блокирует конвои с ядерными отходами — эти молодые коллективы меняют поле деятельности, прерывая оперу в Париже, брызгая картофельным пюре на картину Моне в Потсдаме или приковывая себя наручниками к «Девушке с жемчужной серёжкой» в Гааге.

«Мы идём к величайшим в истории человечества страданиям и несправедливости, и наше окно возможностей вот-вот закроется», — объясняются активисты «Последней реновации» в своём манифесте. Они утверждают, что это последний шанс на проведение операции по спасению.

Но даже среди экологов эти действия не вызывают единодушия. «Климат заслуживает большего, чем эта дурацкая карикатура», — отреагировал бывший кандидат в президенты от партии зелёных Янник Жадо после нападения на картину «Подсолнухи» Ван Гога.

«Так много людей пытаются дискредитировать борьбу с изменением климата — зачем давать им дополнительные аргументы?» — вопрошает бельгийский политолог Франсуа Геменн. Он считает «катастрофическими» нападки на искусство.

«Критикам я бы ответил так: если вам не нравится то, что они делают, то не придирайтесь и делайте то, что, вы считаете, будет лучше, позитивнее и эффективнее, — говорит профессор Руперт Рид, который был официальным представителем другой команды активистов Extinction Rebellion. — Если вы будете действовать, может быть, наша молодёжь будет чувствовать чуть меньше отчаяния».

Современным активистам важно разъединить объект и акцию, чтобы показать, что они готовы взяться за любой объект, в том числе священный (то есть искусство), «иначе нас ждёт смерть, если мы ничего не сделаем», резюмирует преподаватель Ксавье Арно де Сартр. «В краткосрочной перспективе это плохо сказывается на имидже, но в то же время эти молодые люди могут таким образом проявить радикальность и выдать вчерашних радикалов за респектабельных людей, с которыми можно поговорить».

Но активист Руперт Рид предупреждает, что нужно быть осторожным, потому что такие действия могут обернуть людей против самих активистов. «Всегда старайтесь, чтобы любое ваше действие имело смысл для простых людей. И, если есть возможность, пусть будет красиво», — советует он.

Впрочем, квебекский социолог Стефан Ла Бранш отмечает, что подобные действия вряд ли могут привести к изменению поведения населения. Но так можно разнообразить средства оповещения о чрезвычайности климатической ситуации. Однако в таких условиях есть опасность, что эко-активисты дойдут до настолько насильственных действий, что дискредитируют эти коллективы или даже приведут к вырождению такой активности, пишет Le Figaro.