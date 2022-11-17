«Не спасут природу, но уничтожат искусство» — обозреватель Guardian раскритиковал акции экоактивистов в музеях

Нападая на шедевры мирового искусства, экологические активисты не добьются от правительств изменения политики, однако могут своими действиями уничтожить великие произведения, пишет обозреватель The Guardian Джонатан Джонс. Акционисты уверены, что борются за жизнь, но единственным последствием их действий рискует стать смерть искусства как такового, предупреждает автор статьи.

Каждый день новая галерея: нападения на произведения искусства во имя борьбы с изменением климата стали навязчивой идеей в погоне за первыми полосами СМИ, пишет обозреватель The Guardian Джонатан Джонс. «Чем хуже обращение со знаменитым шедевром, тем шире освещение в средствах массовой информации», — констатирует журналист.

Последнюю подобную акцию провела австрийская организация Letzte Generation Österreich («Последнее поколение Австрии»), размазав «нетоксичную синтетическую масляную краску» по стеклянному покрытию картины Густава Климта «Смерть и жизнь».

Хотя нет никаких шансов, что правительства изменят свою политику из-за этих протестов, есть все шансы, что великое произведение искусства в конечном итоге будет уничтожено, замечает автор статьи. «Налицо преднамеренный флирт с уничтожением искусства, скрытая угроза идти до конца, выражение презрения к искусству и музеям, которые пытаются его сохранить и защитить», — уверен обозреватель.

На его взгляд, эта форма протеста не имеет никакого смысла или нравственной последовательности. «Высокомерно заходить в музей и предполагать, что все вокруг вас — какие-то самодовольные эстеты, которым наплевать на окружающую среду», — отмечает Джонс. Он называет вопрос: «Что стоит больше? Искусство или жизнь?» — «нелепой и ложной дискуссией». Любовь к искусству не обесценивает жизнь — напротив, оно помогает людям ценить природу и видеть её, утверждает журналист.

Но нападающие на искусство, похоже, не проявляют никакого интереса к содержанию или назначению шедевров, над которыми они издеваются, считает Джонс. Нападки на «культовое» искусство привлекают внимание и якобы провоцируют дискуссию. Однако на деле «драматические жесты в музеях не выражают и не излечивают боль планеты» в отличие от коллективных действий, подчёркивает автор статьи. По его словам, решения о сохранении окружающей среды должны решаться демократическим путём.

«Смерть и жизнь» — так называется картина Климта. Те, кто напал на неё, думают, что они борются за жизнь, но вполне возможно, что они сражаются за смерть искусства как такового», — предупреждает Джонс.