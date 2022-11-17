«Не спасут природу, но уничтожат искусство» — обозреватель Guardian раскритиковал акции экоактивистов в музеях
Каждый день новая галерея: нападения на произведения искусства во имя борьбы с изменением климата стали навязчивой идеей в погоне за первыми полосами СМИ, пишет обозреватель The Guardian Джонатан Джонс. «Чем хуже обращение со знаменитым шедевром, тем шире освещение в средствах массовой информации», — констатирует журналист.
Последнюю подобную акцию провела австрийская организация Letzte Generation Österreich («Последнее поколение Австрии»), размазав «нетоксичную синтетическую масляную краску» по стеклянному покрытию картины Густава Климта «Смерть и жизнь».
Хотя нет никаких шансов, что правительства изменят свою политику из-за этих протестов, есть все шансы, что великое произведение искусства в конечном итоге будет уничтожено, замечает автор статьи. «Налицо преднамеренный флирт с уничтожением искусства, скрытая угроза идти до конца, выражение презрения к искусству и музеям, которые пытаются его сохранить и защитить», — уверен обозреватель.
На его взгляд, эта форма протеста не имеет никакого смысла или нравственной последовательности. «Высокомерно заходить в музей и предполагать, что все вокруг вас — какие-то самодовольные эстеты, которым наплевать на окружающую среду», — отмечает Джонс. Он называет вопрос: «Что стоит больше? Искусство или жизнь?» — «нелепой и ложной дискуссией». Любовь к искусству не обесценивает жизнь — напротив, оно помогает людям ценить природу и видеть её, утверждает журналист.
Но нападающие на искусство, похоже, не проявляют никакого интереса к содержанию или назначению шедевров, над которыми они издеваются, считает Джонс. Нападки на «культовое» искусство привлекают внимание и якобы провоцируют дискуссию. Однако на деле «драматические жесты в музеях не выражают и не излечивают боль планеты» в отличие от коллективных действий, подчёркивает автор статьи. По его словам, решения о сохранении окружающей среды должны решаться демократическим путём.
«Смерть и жизнь» — так называется картина Климта. Те, кто напал на неё, думают, что они борются за жизнь, но вполне возможно, что они сражаются за смерть искусства как такового», — предупреждает Джонс.
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