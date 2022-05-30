Libération: в «Мону Лизу» бросили торт — чтобы напомнить о планете

Неизвестный мужчина переоделся в пожилую женщину и попал в Лувр на инвалидном кресле, а затем швырнул торт в знаменитую картину Леонардо да Винчи. По его собственным словам, так он хотел привлечь внимание к проблемам планеты, пишет Libération.

«Легендарная улыбка Джоконды покрыта кремом» — такой увидели знаменитую картину посетители Лувра и миллионы интернет-пользователей, пишет Libération. Посетитель бросил в неё торт. Сама картина не пострадала, поскольку закрыта бронированным стеклом.

Один пользователь Twitter рассказал, что был в этот момент в музее и видел, что нарушителем спокойствия был мужчина, переодетый в пожилую женщину, который поднялся из инвалидного кресла и сначала запустил в «Мону Лизу» тортом, а потом стал раскидывать лепестки роз.

Затем его увели стражи правопорядка. При этом он кричал: «Есть люди, которые сейчас уничтожают землю, задумайтесь об этом! Все артисты, подумайте о земле! Именно поэтому я так сделал. Подумайте о планете».

36-летнего нападавшего направили на психиатрическое освидетельствование в полиции. Открыто расследование по делу о попытке нанести ущерб культурной ценности.

На других фотографиях видно, что инвалидное кресло стоит за той линией, куда нельзя проходить посетителям. При этом ни на одно фото или видео не попал сам момент броска. Но посетители засняли, как следы торта пытаются стереть со стекла.

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out? pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm — Lukeee (@lukeXC2002) May 29, 2022

Этим стеклом картина закрыта с 2005 года, оно сохраняет вокруг полотна особую температуру и влажность. При этом не впервые на «Джоконду» нападают. В августе 2009 года одна посетительница бросила в неё чашку. В 1956 году другой посетитель бросил камень и повредил полотно. Именно тогда и решили закрыть картину стеклом, пишет Libération.