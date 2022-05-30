Libération: в «Мону Лизу» бросили торт — чтобы напомнить о планете
«Легендарная улыбка Джоконды покрыта кремом» — такой увидели знаменитую картину посетители Лувра и миллионы интернет-пользователей, пишет Libération. Посетитель бросил в неё торт. Сама картина не пострадала, поскольку закрыта бронированным стеклом.
Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out? pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm— Lukeee (@lukeXC2002) May 29, 2022
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