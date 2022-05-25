ABC News: «конец эпохи» — в Нью-Йорке убрали последнюю телефонную будку

В Нью-Йорке, где в своё время было 8 тыс. телефонных будок, демонтировали последнюю из них, передаёт ABC News. Этот уличный таксофон отправили в городской музей, где он, как иронизирует журналист, уже «обрёл вечный приют».

Звезда фильмов и хит-парадов на радио. Таксофон. В понедельник его жизнь на Манхеттене внезапно подошла к концу.



ГОЛОС АВТООТВЕТЧИКА: Извините. Набранный вами номер недоступен.



Самый последний из 8000 нью-йоркских таксофонов был убран со своего давнего места на пересечении 50-й улицы и 7-й авеню. Тут присутствовала и группа городских чиновников, которые наблюдали за тем, как металлическую телефонную будку увозят в мир забвения.



УИЛЛ ГАНС, корреспондент ABC News: Прошло всего несколько часов после её демонтажа — и на этом месте уже возник импровизированный мемориал, к которому приходят скорбящие, чтобы почтить её память. Под скорбящими я, правда, имею в виду себя, а под импровизированным мемориалом — вот эти цветы, которые я купил в магазине напротив. Но, ребята, не стоит особо печалиться, ведь таксофон уже обрёл вечный приют.



Эту стальную телефонную будку отправили в Музей города Нью-Йорка, где она займёт своё место на выставке «Город эпохи аналоговых технологий».



Хотя нам уже известно, кто виновен в гибели звёздной эпохи радиостанций, однако властям ещё предстоит назвать виновных вот по этому делу — по делу о смерти таксофона. Тем не менее многие подозревают, что, скорее всего, виновны во всём ОНИ. Из-за распространения мобильных телефонов таксофоны стали пережитком прошлого, а телефонные будки в последние годы превратились в излюбленную цель для вандалов.



И там, где ранее неколебимо стояли таксофоны, теперь стоят цифровые билборды LinkNYC, которые к тому же являются точкой доступа к бесплатному Wi-Fi и местом для зарядки смартфонов.



С тех пор как их установили, LinkNYC обеспечила более трёх миллиардов сеансов подключения к Wi-Fi для более чем 10 миллионов абонентов. А в Нью-Йорке те, кто отчаянно жаждет порции ностальгии, может найти четыре встроенных телефонных будки, расположенных в Верхнем Вест-Сайде.



УИЛЛ ГАНС: В Великобритании легендарные красные телефонные будки также демонтируют, если, конечно, на протяжении 12-месячного периода будкой не пользовались как минимум 52 раза. В таком случае её оставляют. И в этой стране многим списанным будкам находят разное применение, например, в качестве крошечной городской библиотеки или для размещения общедоступных дефибрилляторов. Вообще это неплохая идея.



Как-то даже грустно.



ЭНДРЮ ДИМБЁРТ, ведущий ABC News: Действительно.



УИЛЛ ГАНС: Конец эпохи.



Дата публикации 24 мая 2022 года.