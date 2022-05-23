Daily Mail: американских кадетов призвали готовиться к войне с «роботизированным» противником

Америка теряет своё технологическое превосходство в военной сфере. С таким предупреждением перед выпускниками Вест-Пойнта выступил председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли. По его словам, молодых офицеров ждёт потенциальное противостояние с Россией и Китаем, в том числе в киберпространстве и космосе, передаёт Daily Mail.

Накануне председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли выступил перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт. Он призвал кадетов готовиться к противостоянию с Россией и Китаем, пишет Daily Mail.

«В мире, в который вы выпускаетесь, существует вероятность серьёзного международного конфликта между великими державами, — заявил главный военный советник Белого дома. — И эта вероятность увеличивается, а не уменьшается».

«Каким бы превосходством мы, Соединённые Штаты, ни обладали в военном отношении в течение последних 70 лет, оно быстро сходит на нет. Более того, нам придётся столкнуться с трудностями во всех сферах ведения боевых действий — в космосе, в киберпространстве, на море, в воздухе и, конечно же, на земле», — продолжил Милли.

По его словам, США как военная держава «больше не могут сидеть сложа руки». Особенно в то время, как российские и китайские власти проявляют «всёвозрастающее стремление к глобальному завоеванию».

«Прямо сейчас, в этот самый момент, в самом характере войны происходят фундаментальные изменения, — сказал Милли. — Мы сталкиваемся с двумя мировыми державами, Китаем и Россией, каждая из которых обладает значительным военным потенциалом, и обе намерены изменить текущий миропорядок, основанный на правилах».

Проводя параллели с украинским конфликтом, генерал подчеркнул, что будущие войны станут ещё более сложными. Ведение боёв с применением передовых технологий потребуют от американской армии новой стратегии и вооружения.

«Вы будете сражаться с роботизированными танками, кораблями и самолётами, — предупредил молодых офицеров Милли. — Мы стали свидетелями революции, в результате которой боеприпасы стали более высокоточными и смертоносными. То, что когда-то было исключительной прерогативой вооружённых сил США, теперь доступно большинству национальных государств, у которых есть деньги на их приобретение».

Генерал назвал применение искусственного интеллекта в новаторских системах вооружения, которыми пользуются Вашингтон и его противники, «самым глубоким изменением в истории человечества». «Именно ваше поколение будет нести бремя и брать на себя ответственность за поддержание мира, сдерживание и предотвращение начала войны между великими державами», — заключил он.