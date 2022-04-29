NTD: и в Рим ехать не нужно — в Мехико открылась своя Сикстинская капелла

Теперь жителям Мехико не нужно ехать в Рим, чтобы своими глазами увидеть знаменитую Сикстинскую капеллу, поскольку в столице Мексики появилась точная копия знаменитого музея в натуральную величину. Как передаёт NTD, над созданием реплики два года трудились архитекторы, художники и инженеры. 500-летние фрески, созданные лучшими мастерами эпохи Возрождения, скрупулёзно воссоздали с помощью фотографий.

Такая же, как в Ватикане. Точная копия Сикстинской капеллы в натуральную величину появилась в центре Мехико. За неделю здесь побывало более 150 тысяч человек.

Над созданием реплики два года трудились мексиканские архитекторы, художники и инженеры. 500-летние фрески, созданные лучшими мастерами эпохи Возрождения, скрупулёзно воссоздали с помощью фотографий.

Высота копии — 22 метра, длина — 67, ширина — 28. Общая площадь — 510 квадратных метров.

Теперь жителям Мехико не нужно ехать в Рим, чтобы своими глазами увидеть знаменитый музей.

ГОСТЬЯ ВЫСТАВКИ: Думаю, для нас важно познакомиться с этой частью культуры. Это замечательно. И раз мы не можем поехать туда, то музей приехал к нам.

ГОСТЬ ВЫСТАВКИ: Это очень трогательно. Мне хотелось побывать в капелле, поскольку я знаю, что эти фотографии сделаны с подлинников, и они замечательные.

Копию Сикстинской капеллы установили в честь 30-летней годовщины возобновления дипломатических отношений между Мексикой и Ватиканом. Они были разорваны в середине XIX века после того, как президент Бенито Хуарес конфисковал в Мексике церковную собственность.

Реплика капеллы будет стоять три недели. Власти Мехико надеются, что за это время её посетит миллион человек.

Первый раз мексиканскую копию выставляли в столице в 2016 году. Потом она путешествовала по разным штатам страны.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2022 года.