Le Figaro: на экс-директора Лувра завели дело о мошенничестве с предметами древности

Экс-директору Лувра Жан-Люку Мартинесу были предъявлены обвинения в «отмывании денег и соучастии в мошенничестве» по делу о приобретении филиалом музея в Абу-Даби предметов древности сомнительного происхождения, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, это дело связано с расследованием незаконной продажи предметов древности, полученных в результате разграбления таких стран, как Египет, Сирия и Ливия.

Экс-директор Лувра Жан-Люк Мартинес опроверг предъявляемые ему обвинения в «отмывании денег и соучастии в мошенничестве» по делу о незаконной торговле антиквариатом, сообщает Le Figaro. «Жан-Люк Мартинес самым решительным образом опровергает своё участие в этом деле», — говорится в коротком заявлении, опубликованном адвокатами обвиняемого.

Как передаёт издание, следователи выясняют, не «закрыл ли Жан-Люк Мартинес глаза на поддельные сертификаты о происхождении пяти предметов древности из Египта, приобретённых за несколько десятков миллионов евро филиалом Лувра в Абу-Даби». Среди этих экспонатов стела из розового гранита с выгравированным именем Тутанхамона, приобретённая за €8,5 млн. Жан-Люк Мартинес в то время возглавлял научный совет французского музейного агентства, отвечающего за связи между несколькими французскими музеями и учреждениями и филиалом Лувра в Абу-Даби.

Предполагается, что Мартинес проявил легкомыслие, когда учёный-египтолог Марк Габольд предупредил Лувр о сомнительном происхождении стелы, однако не получил реакции от музея. В 2021 году, когда Мартинес уже ушёл с поста директора Лувра, музей провёл собственное расследование в отношении этих экспонатов и выяснил, что они имеют общий источник происхождения и несоответствия в документах.

При этом Мартинес не единственный, кто был привлечён к ответственности по этому делу, пишет издание. Расследование в отношении экс-директора Лувра связано с делом о мошенничестве, включавшем продажу сотен произведений искусства. В 2020 году в результате первой следственной операции был привлечён к ответственности эксперт по средиземноморской археологии Кристоф Куницки и его муж торговец Ричард Семпер. Эти видные деятели рынка предметов древности были арестованы по подозрению в «отмывании» археологических объектов, полученных в результате разграбления таких стран, как Египет, Ливия, Йемен или Сирия.

В марте прошлого года владелец галереи в Гамбурге Диб также был подвергнут допросу и помещён под стражу. Как утверждается, именно он подделал свидетельства о происхождении египетских древностей.