Bild: ущерб «Сикстинской Мадонне» от экоактивистов в Германии оценили в 12 тысяч евро
Немецкая полиция провела обыски в двух квартирах города Лейпцига, сообщает Bild. Оперативников интересовали двое граждан: 29-летний Якоб Б. и 22-летняя Майке Г., — состоящих в климатическом движении «Последнее поколение».
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