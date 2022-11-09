N-TV: климатических активистов раскритиковали после акции на Бранденбургских воротах
Климатические активисты из движения «Последнее поколение» провели акцию на Бранденбургских воротах в Берлине, сообщает N-TV. Активисты забрались наверх и повесили на воротах транспарант, на котором, в частности, было написано «мы хотим выживания для всех».
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