N-TV: климатических активистов раскритиковали после акции на Бранденбургских воротах

Вывесившие плакат над Бранденбургскими воротами активисты движения «Последнее поколение» попали под огонь критики, пишет N-TV. Депутат от партии зелёных Рената Кюнаст заявила, что такими методами активистам не удастся ничего изменить.

Климатические активисты из движения «Последнее поколение» провели акцию на Бранденбургских воротах в Берлине, сообщает N-TV. Активисты забрались наверх и повесили на воротах транспарант, на котором, в частности, было написано «мы хотим выживания для всех».

«Последнее поколение» призвало немецкое общество к единству, заявив, что сейчас оно стоит у края пропасти, пишет N-TV. Активисты призвали к более решительным мерам против глобального изменения климата. Между тем, многие подвергли их действия критике, отмечает издание. К примеру, депутат от партии зелёных Рената Кюнаст заявила, что такая форма протеста не является приемлемой. По словам Кюнаст, с помощью своей акции активисты попали в заголовки СМИ, но «изменить этим они ничего не смогли».

Издание напоминает, что активисты «Последнего поколения» уже несколько месяцев проводят различные акции протеста. В частности, они блокируют движение на важных улицах, приклеивая себя к асфальту. Кроме того, недавно двое активистов движения забросали картофельным пюре картину Моне в потсдамском музее Барберини.

«Нам нужно убеждать людей и привлекать большинство на свою сторону», — приводит издание слова Кюнаст.