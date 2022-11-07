Das Erste: «угроза для жизни» — Берлин раскритиковал радикальные формы экологических протестов

Немецкое правительство призвало эко-активистов к соблюдению законов и отказу от радикальных форм протеста, сообщает Das Erste. Причиной для таких заявлений послужил недавний инцидент, когда блокада на дороге, устроенная демонстрантами, помешала скорой помощи вовремя добраться до места и один человек погиб. Сами активисты выразили соболезнования по поводу произошедшего, но также пожаловались на «волну обвинений, лжи и травли», которая обрушилась на них в немецких СМИ.

Немецкое правительство призвало климатических активистов соблюдать закон, сообщает Das Erste. Демонстрации в защиту окружающей среды должны «объединять наше общество» и «не угрожать жизням людей», заявил заместитель официального представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер. По его словам, радикальные формы протеста, которые выходят за «рамки легитимности», не конструктивны и не приведут к желаемой цели. Зелёные политики также осудили акцию. Когда протест угрожает жизни людей, «это просто неприемлемо». По их словам, такие акции лишены любой законности и только дискредитируют движение в защиту климата.

Причиной для таких заявлений послужил инцидент, произошедший на этой неделе в Берлине. Велосипедистку сбил грузовик, но машина скорой помощи не успела вовремя на место происшествия из-за пробки, возникшей из-за того, что эко-активисты из группы «Последнее поколение» заблокировали дорогу. В результате женщина погибла. Сам Бюхнер демонстрантов напрямую не обвинял. По его словам, обстоятельства произошедшего предстоит прояснить в ходе следствия. Полиция Берлина подала в суд заявление на двух активистов по обвинению в воспрепятствовании оказанию медицинской помощи.

Сами члены группы «Последнее поколение» выразили свои соболезнования по поводу смерти велосипедистки, однако также пожаловались на «волну обвинений, лжи и травли», которая обрушилась на них в СМИ. Берлин также вызвал их на переговоры, которые состоятся на следующей неделе. На них будет присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц, а также министры финансов, экономики и транспорта. Активисты требуют ограничить скорость на дорогах Германии до 100 км/ч и вернуть билеты по €9 на электрички. В случае удовлетворения их требований протесты закончатся.

Группу «Последнее поколение» поддержали сторонники движения «Пятницы за будущее». По их мнению, своими «поспешными обвинениями» власти пытаются не обеспечить бóльшую безопасность, а лишить протесты легитимности и отвлечь внимание от дискуссии. Они пожаловались, что в стране совершаются попытки настроить граждан ФРГ против активистов и выдвигаются требования о запрете демонстраций.

Эксперты же напоминают, что «гражданское неповиновение — это часть демократии». Цель протестов как раз в том, чтобы нарушить повседневную жизнь и рутину, дабы указать на дефициты. Молодые люди считают, что по-другому не могут обратить на себя внимание — в отличие от лоббистов, которые ежедневно общаются с политиками. Но всё равно нужно стараться минимизировать риски для тех, кто не участвует в протестах, подчёркивают специалисты.