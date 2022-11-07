Das Erste: «на пути в климатический ад» — Гутерреш призвал мир к защите природы

Более сотни глав государств и правительств собрались сегодня на двухдневную Всемирную климатическую конференцию в Шарм-эш-Шейхе, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В своей речи на её открытии Генеральный секретарь ООН Гутерреш заявил: «Мы находимся на шоссе в климатический ад». Резкими словами он призвал человечество действовать сообща — или погибнуть.

«Мы находимся на шоссе в климатический ад и жмём на педаль газа», — такими резкими словами Генеральный секретарь ООН Гутерреш призвал к действию на Всемирной климатической конференции. Человечество стоит перед выбором: или сотрудничать, или погибнуть, сказал он. В египетском Шарм-эш-Шейхе главы правительств сегодня ведут переговоры об опасностях климатических изменений. Канцлер Германии Шольц тоже должен выступить с речью на конференции.

Это день глав государств и правительств в Шарм-эш-Шейхе. Более сотни из них с коротким интервалом приезжают на всемирный климатический саммит, их встречает глава египетского государства Ас-Сиси. Групповое фото сделано без канцлера, прибытия которого ожидают только после обеда. Климатические активисты требуют от него скорректировать курс.

ЛИЗА ГЁЛЬДНЕР, представитель «Гринпис» в Германии: Сейчас мы наблюдаем, как Германия в качестве реакции на энергетический кризис заново подключает к сети угольные электростанции, которые уже были отключены. Мы видим, как канцлер едет через полмира, чтобы закупать газ у других стран. Это правильно и важно, чтобы справиться с нынешним чрезвычайным положением, однако канцлер ни при каком раскладе не должен продолжать привязывать нас к ископаемым источникам энергии.

В различных переговорных форматах главы правительств обсуждают пути выхода из климатического кризиса — даже если цель ограничить глобальное потепление уровнем в 1,5 °С кажется почти недостижимой. Борьба идёт также за деньги на меры по приспособлению к текущей ситуации и устранению ущерба в пострадавших странах. Ожидания, предъявляемые к немецкому правительству, в Шарм-эш-Шейхе высоки.

ДЖЕННИФЕР МОРГАН, представитель МИД Германии: Это соответствует тому, что мы говорим, что я говорю: мы придерживаемся наших климатических целей, это ясно — и отказа от угля, и других целей. Но сейчас у нас кризис, когда мы должны обеспечить энергоснабжение для наших граждан. Это кратковременная ситуация, и страны её понимают. Они понимают контекст, в котором мы действуем, и видят, что наше отношение к защите климата не вызывает вопросов.

Наводить мосты, нарабатывать доверие — в первую очередь об этом будет идти речь сегодня и завтра среди глав стран и правительств, — чтобы вместе достигнуть результатов.

Дата выхода в эфир 07 ноября 2022 года.