La Nación: визит дружбы и солидарности — в Венесуэле встречают группу кораблей российского Северного флота

Группа российских кораблей в составе фрегата «Адмирал Горшков» и среднего морского танкера «Академик Пашин» прибыла в Венесуэлу на несколько дней, передаёт La Nación. В ВМС Венесуэлы сообщили, что «братские российские корабли» прибыли, для того чтобы выразить дружбу, солидарность и поддержку латиноамериканской стране.

Группа российских кораблей зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра с целью показать флаг и обеспечить военно-морское присутствие в важных оперативных зонах, сообщает La Nación.

По данным министерства обороны России, деловой заход отряда кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков» и среднего морского танкера «Академик Пашин» продлится несколько дней, после чего группа продолжит выполнение поставленных задач в акватории Атлантического океана.

«Мы приветствуем эти братские корабли России, которые, проходя через Карибское море, остановились в нашем штате Ла-Гуайра, чтобы отдохнуть, выразить вместе с экипажами свою дружбу, свою солидарность и, конечно, свою поддержку Венесуэле», — прокомментировал заход российских кораблей заместитель командующего ВМС Венесуэлы вице-адмирал Эдвард Сентено Масс.