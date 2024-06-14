Miami Herald: США отправили на Кубу подлодку в ответ на визит российских судов

Соединённые Штаты отправили в залив Гуантанамо быстроходную атомную подводную лодку «Хелена», Miami Herald. Хотя американские чиновники настаивают, что прибытие судна является рутинным, оно явно связано с учениями российского флота в Карибском бассейне и призвано «послать Кремлю сигнал силы», утверждает издание.
В залив Гуантанамо на Кубе прибыла американская быстроходная атомная подводная лодка «Хелена». Это произошло на следующий день после того, как суда российского ВМФ вошли в порт Гаваны в преддверии военных учений в Карибском бассейне, «которые поднимают уровень напряжённости в регионе», пишет Miami Herald.
Представитель Южного командования вооружённых сил США заверил, что перемещение «Хелены» является «рутинным» и было намечено до того, как Вашингтон узнал о планах Москвы. Но время прибытия американской АПЛ на Кубу в тот момент, когда российские военные корабли находятся в Гаване, выглядит как ещё одна попытка Пентагона «послать Кремлю сигнал силы», считает издание.
По словам американских чиновников, Россия направила флотилию в регион для плановых военно-морских учений. Но включение в её состав атомной подводной лодки — первый визит такого рода после окончания холодной войны — побудило администрацию Байдена «принять серьёзные ответные меры», утверждается в статье.
ВМС США собираются следовать за флотилией Москвы, если она, как ожидается, пересечёт Карибское море и направится в Венесуэлу. Американская группа, которая внимательно следят за передвижением российских судов, включает три эсминца, катер береговой охраны и самолёт-разведчик, подчёркивает Miami Herald.
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