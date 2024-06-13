Responsible Statecraft: США сами подтолкнули Кубу в объятия России, а теперь удивляются военным кораблям в Гаване

Россия всегда помогала Кубе и не оставила её в беде, когда экономика острова серьёзно пострадала от пандемии. Поэтому неудивительно, что кубинцы тепло относятся к русским, что привело к стратегическому партнёрству. Соединённые Штаты сами виноваты в том, что Гавана близка с конкурентами Вашингтона, пишет Responsible Statecraft. Поэтому не стоит удивляться российским военным кораблям близ своих берегов.

Новость о том, что четыре корабля ВМФ России прибыли в Гавану для участия в военно-морских учениях, разлетелась по мировым СМИ. Не секрет, что Куба отчаянно нуждается в экономической поддержке, и Россия её предоставляет. В результате мы видим усиление партнёрства с геополитическими нотками холодной войны, однако для Кубы здесь важнее экономическая близость, а не идеология, пишет Responsible Statecraft.

Кубинская экономика особенно пострадала от пандемии коронавируса. Закрытие туристической индустрии вкупе с усилением санкций США и не всегда продуманной политикой правительства значительно ухудшили ситуацию.

Гавана не в состоянии импортировать достаточные объёмы предметов первой необходимости, включая медикаменты, топливо и даже продовольствие, не говоря уже о необходимых ресурсах для внутреннего производства, — для этого просто нет иностранной валюты. Это привело к замкнутому кругу — дальнейшему сокращению производства и, соответственно, дополнительному снижению валютных поступлений от экспорта, констатирует издание.

Стоит отметить, что кубинское правительство уже предприняло ряд экономических реформ, которые в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут помочь стимулировать экономику страны. Однако в краткосрочной перспективе единственная надежда Кубы на обеспечение людей продовольствием — это иностранная помощь. И здесь Россия оказалась как нельзя кстати.

Москва неоднократно помогала Гаване. В начале 60-х годов именно помощь из СССР защитила кубинскую экономику от разрушительных последствий американского эмбарго. Этим были сорваны планы американских властей по свержению правительства Кубы.

Советский Союз тогда рассматривал Кубу как важный идеологический форпост в Латинской Америке. А для Кубы СССР был необходимым помощником в борьбе за освобождение от США. Однако это партнёрство закончилось вместе с холодной войной.

Владимир Путин со времени своего первого президентского срока стал планомерно трудиться над восстановлением этих отношений. Он простил Кубе 90% советского долга и продолжает оказывать экономическую помощь. В результате в 2009 году две страны объявили уже о «стратегическом партнёрстве».

Когда кубинская экономика потерпела удар от последствий пандемии, который выразился в 11-процентном спаде, именно Москва спасла жизнь кубинцев, отправив на остров медикаменты и продукты питания. Такой шаг, по мнению RS, возродил глубокую привязанность кубинцев к русским, особенно учитывая, что некоторые из них учились в Советском Союзе.

Начало СВО поставило Кубу в сложное положение. Гавана поддерживала близкие отношения с Киевом с 90-х годов, когда 18 000 украинских детей проходили здесь реабилитацию после аварии на Чернобыльской АЭС. Более того, одним из краеугольных камней внешней политики Кубы всегда было невмешательство в раздел сфер влияния великих держав.

Поэтому вначале кубинские власти старались придерживаться умеренного курса в отношении конфликта, призывая к его прекращению путём переговоров. В то же время они признавали, что США и Европа спровоцировали Москву путём расширения НАТО до границ России. На заседаниях ООН Куба выступала против резолюций относительно антироссийских санкций.

Однако постепенно позиция Кубы становилась всё более пророссийской, пишет издание. В ноябре 2022 года президент Мигель Диас-Канель посетил Москву и заявил, что «Россия не несёт ответственности за войну». За этим последовали двусторонние визиты официальных лиц обеих стран и подписание десятка соглашений о сотрудничестве.

В июне 2023 года Руль Кастро «выразил полную поддержку России в связи с ситуацией на Украине и уверенность в победе России». А в мае этого года президент Диас-Канель вновь прибыл в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Кубинский лидер также осудил расширение НАТО и заявил: «Мы желаем Вам и Российской Федерации всяческих успехов в специальной военной операции».

По мнению RS, прибытие российских военных кораблей в Кубу — это напоминание президенту Байдену о том, что Москва способна бросить вызов Вашингтону в его собственной сфере влияния. Это также можно считать неким противовесом американской помощи Украине.

Последние годы в ежегодном заявлении южного командования США о стратегической позиции акцентировалось внимание на растущем влиянии «стратегических конкурентов». Среди них особенно выделялись Россия и Китай, и именно они назывались главной угрозой интересам США в Западном полушарии.

Очевидно, что санкции США оказались контрпродуктивны. Причём не только в этом вопросе, но и в вопросе миграции. Кубинцы испытывают серьёзные экономические трудности, которые лишь усугубляются политикой Вашингтона и усиливают миграцию. А у официальной Гаваны не осталось другого выбора, кроме как обратиться за помощью к стратегически конкурентам Америки.

В этой связи командующий Южным командованием США Лора Ричардсон заявила на выступлении перед конгрессом: «Когда вам нужна верёвка, за которую можно ухватиться, вы не обязательно смотрите, кто её бросил. Верёвку должны бросать мы, а не наши стратегические конкуренты».

Это хорошо объясняет причину развивающихся отношений Кубы и России и обнажает промахи внешней политики Соединённых Штатов.