ABC News: Пентагон пытается преуменьшить значение учений на Кубе, но не спускает глаз с российских кораблей

Российские военные корабли вошли в Гаванский залив для проведения совместных учений с Кубой, сообщает CBS News, отмечая, что американские корабли неотступно следовали за ними. По словам корреспондента, эти манёвры — «откровенная провокация, значение которой Пентагон пытается преуменьшить». При этом военном ведомстве заявили, что относятся к учениям серьёзно, но не видят в них угрозы для США.

ДЭВИД МЬЮИР, ведущий ABC News: Сегодня примерно в ста милях от побережья Флориды в Гаванский залив вошли четыре российских военных корабля, в том числе атомная подводная лодка. США мониторят ситуацию. В рамках демонстрации силы эти российские корабли должны провести первые за 16 лет совместные военные учения с Кубой. Репортаж Марты Раддац.

МАРТА РАДДАЦ, корреспондент ABC News: Сегодня всего в ста милях от побережья Флориды мы наблюдаем дерзкую демонстрацию российской военной мощи. Давний союзник России Куба приветствует четыре российских военных корабля, в числе которых и атомная подводная лодка, 21 залпом. Это будут первые совместные российско-кубинские манёвры за 16 лет. По словам России, корабли уже провели учения в Атлантическом океане, имитируя нанесение дальних ракетных ударов по целям, находящимся на расстоянии более трехсот миль. Хотя российские корабли регулярно заходят в порт Гаваны, данные учения являются откровенной провокацией, значение которой Пентагон старается преуменьшить.

САБРИНА СИНГХ, заместитель пресс-секретаря Пентагона: Разумеется, мы относимся к этому серьезно, однако эти учения не представляют угрозы Соединенным Штатам.

МАРТА РАДДАЦ: Маневры проходят на фоне значительного расширения администрацией Байдена санкций в отношении Москвы. А ранее Владимир Путин угрозами отреагировал на то, что США дали Украине разрешение использовать поставленное Америкой вооружение для нанесения ударов по целям на российской территории вблизи украинской границы.



Дэвид, военные корабли ВМС США и Канады неотступно следуют за российскими кораблями. Сегодня официальный представитель США сказал, что российские корабли пробудут у побережья Кубы несколько дней, прежде чем направиться в Венесуэлу. Дэвид?

ДЭВИД МЬЮИР: Невероятно. Это была Марта Раддац из Вашингтона. Спасибо!

Дата публикации 13 июня 2024 года.