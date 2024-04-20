Кубинский дипломат: США ведут последовательную политику по лишению населения целой страны средств к существованию

Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио дал эксклюзивное интервью CBS News, в котором рассказал, что именно США виноваты в массовой миграции людей с острова, поскольку своей политикой Вашингтон лишает людей средств к существованию. За последние три года был зафиксирован рекордный показатель по бегству кубинских мигрантов в Штаты.

Заместитель министра иностранных дел Кубы дал эксклюзивное интервью CBS News, в котором рассказал о странных отношениях острова с Соединёнными Штатами. Карлос Фернандес де Коссио опроверг заявления США о наличии китайской базы на Кубе и назвал «гаванский синдром» выдумкой. Но иммиграция может быть одной из областей, где две страны действительно могут работать вместе.

С высокопоставленным кубинским дипломатом беседовал наш корреспондент Камило Монтоя-Галвез. Камило, доброе утро!

КАМИЛО МОНТОЯ-ГАЛВЕЗ, корреспондент: Доброе утро, Анн-Мари. После кубинской революции 1959 года американо-кубинские отношения, как вы знаете, были очень напряжёнными и конфликтными.

Между двумя странами по-прежнему существуют глубокие разногласия по таким вопросам, как ситуация с правами человека на Кубе, её связи с Россией и Китаем и, конечно же, многолетнее эмбарго США против Кубы.

Но на самом деле обе страны совместно работают в области иммиграции, особенно в том, что касается предотвращения незаконного проникновения мигрантов с Кубы к границе США с Мексикой. За последние три финансовых года там было оформлено около полумиллиона кубинских мигрантов.

Это рекордно высокий показатель за все времена. И например, министр иностранных дел Кубы, заместитель, сказал, что Куба готова принимать больше депортационных рейсов из США. Тем не менее стороны расходятся во мнении относительно коренных причин массового бегства с Кубы. Послушайте.

КАРЛОС ФЕРНАНДЕС ДЕ КОССИО, заместитель министра иностранных дел Кубы: Вы можете говорить о других факторах, но у вас есть последовательная политика самой мощной экономики в мире, направленная на то, чтобы лишить всё население, 11 миллионов кубинцев, средств к существованию.

Логично ожидать, что люди, часть населения, будут хотеть покинуть страну. И это может измениться по решению правительства Соединённых Штатов, если это прекратится, и можно это протестировать. Они могут тестировать это на протяжении полутора или двух лет. Снимите экономическую блокаду — и посмотрим, что будет.

КАМИЛО МОНТОЯ-ГАЛВЕЗ, корреспондент: Как вы сейчас услышали, кубинские официальные лица уверены, что американское эмбарго является основным фактором, побуждающим кубинцев мигрировать в США. Но администрация Байдена, конечно, будет утверждать, что экономическая политика Кубы и её борьба с политическим диссидентством являются основными причинами этого массового исхода с острова. Анн-Мари?

Ясно. Тем не менее очень интересно, Камило, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2024 года.