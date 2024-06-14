Миршаймер: российские суда в Гаване «безобидны», потому что пока это лишь сигнал

Учения России и Кубы не станут началом нового Карибского кризиса, считает профессор Джон Миршаймер. Это было бы глупо со стороны русских, а Путина в глупости точно не упрекнёшь. На его фоне западные лидеры меркнут. Путин отличный стратег, и пока он послал лишь сигнал Западу, который, с учётом того, как его обсуждают в СМИ, явно успешно получен адресатом.
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, автор канала Judging Freedom: По прибытии в порт Гаваны [российским] кораблям дали 21 залп салюта. Так их поприветствовали службы безопасности, военные... Не знаю, как там у Кубы обстоит дело с вооружёнными силами... В общем, некая госструктура воздала им самые высокие почести из всех возможных. Вы же не предвидите начало [нового] Карибского кризиса?
ДЖОН МИРШАЙМЕР, политолог-международник, профессор Чикагского университета: Нет, не думаю, что до этого дойдёт. Это было бы невероятно глупо со стороны русских.
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: А уж в чём точно нельзя обвинить президента Владимира Путина, так это в глупости.
ДЖОН МИРШАЙМЕР: Да, Путин не идеален, но он великолепный стратег, тут двух мнений быть не может. На мой взгляд, наши лидеры просто меркнут на его фоне в том, что касается разработки и реализации стратегии.
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Можно ли назвать это сигналом, если корабли, скажем так, безобидны... в наступательном плане?
ДЖОН МИРШАЙМЕР: Да, это [всё равно] сигнал. Он не хочет начинать с последней ступени эскалации – он начинает с самой нижней точки, и посылает чёткий сигнал. И один лишь тот факт, что мы с вами обсуждаем это как основную тему в самом начале вашей программы, говорит о том, что сигнал этот получен.
Молдавская парламентская группа Victorie («Победа») инициировала процедуру отставки спикера парламента Игоря Гросу, его обвиняют в незаконных действиях на своём посту, которые нарушают положения Конституции и регламента парламента.
Боевики «Грузинского национального легиона»*, который воюет на стороне ВСУ, поддерживают бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, наёмники получали финансирование от его партии, сообщил на допросе один из пойманных боевиков.
Один из лидеров молдавского оппозиционного блока «Победа», Марина Таубер, открывая митинг перед парламентом республики, заявила, что правящая партия пытается лишить другие политические силы возможности говорить о преступлениях, совершаемых коррупционерами.
Местные жители собираются на акцию протеста у здания парламента Молдавии в поддержку депутатов блока «Победа», которых лишили возможности участия в заседаниях. Так, например, депутат оппозиционного блока Вадим Фотеску заявил о планах вместе с коллегами пройти в зал заседаний на свои рабочие места, так как принятое вчера парламентским большинством решение абсолютно незаконно.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа осудил в беседе с RT одобрение парламентом Литвы поправок к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов, включая их в список общественных мест, пропагандирующих запрещённую идеологию.
Террористический «Грузинский национальный легион»* был создан в 2014 году под патронажем Главного управления разведки Министерства обороны Украины, заявили в ФСБ. Спецслужба выявила, что члены легиона причастны к организации терактов в России и к пыткам российских военных.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал бессовестным и антигуманным одобрение парламентом Литвы поправок к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов, включая их в список общественных мест, пропагандирующих запрещённую идеологию.
Запланированная в Швейцарии так называемая мирная конференция по Украине — это «попытка очковтирательства», её цель — предъявление России ультиматума, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.
В Красноярском крае возбудили девять уголовных дел в отношении замначальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС, а также против четверых уроженцев Азербайджана. Поводом для расследования стали подозрения во взяточничестве с участием владельцев торговых точек в Норильске.