Миршаймер: российские суда в Гаване «безобидны», потому что пока это лишь сигнал

Учения России и Кубы не станут началом нового Карибского кризиса, считает профессор Джон Миршаймер. Это было бы глупо со стороны русских, а Путина в глупости точно не упрекнёшь. На его фоне западные лидеры меркнут. Путин отличный стратег, и пока он послал лишь сигнал Западу, который, с учётом того, как его обсуждают в СМИ, явно успешно получен адресатом.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, автор канала Judging Freedom: По прибытии в порт Гаваны [российским] кораблям дали 21 залп салюта. Так их поприветствовали службы безопасности, военные... Не знаю, как там у Кубы обстоит дело с вооружёнными силами... В общем, некая госструктура воздала им самые высокие почести из всех возможных. Вы же не предвидите начало [нового] Карибского кризиса?

ДЖОН МИРШАЙМЕР, политолог-международник, профессор Чикагского университета: Нет, не думаю, что до этого дойдёт. Это было бы невероятно глупо со стороны русских.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: А уж в чём точно нельзя обвинить президента Владимира Путина, так это в глупости.

ДЖОН МИРШАЙМЕР: Да, Путин не идеален, но он великолепный стратег, тут двух мнений быть не может. На мой взгляд, наши лидеры просто меркнут на его фоне в том, что касается разработки и реализации стратегии.





ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Можно ли назвать это сигналом, если корабли, скажем так, безобидны... в наступательном плане?





ДЖОН МИРШАЙМЕР: Да, это [всё равно] сигнал. Он не хочет начинать с последней ступени эскалации – он начинает с самой нижней точки, и посылает чёткий сигнал. И один лишь тот факт, что мы с вами обсуждаем это как основную тему в самом начале вашей программы, говорит о том, что сигнал этот получен.



Дата публикации 13 июня 2024 года.