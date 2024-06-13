Miami Herald: жителей Флориды заворожил проход российских военных судов у берегов штата

Некоторые жители Флориды посредством онлайн-сервисов почти в реальном времени следили за проходом российских военных кораблей у берегов штата, сообщает Miami Herald. Движение этих судов в непосредственной близости от южного побережья США заворожило многих пользователей соцсетей, отмечается в статье.

Когда во вторник группа российских военных кораблей по пути в Гавану прошла недалеко от берегов Флориды, некоторые жители штата внимательно следили за ней, используя сервисы, позволяющие отслеживать движение судов по всему миру, пишет Miami Herald.



Изображения карт, взятых с таких сервисов, как Marine Traffick и FleetMon, начали распространяться в соцсетях вскоре после того, как российские корабли были замечены примерно в 50 км от местности Ки-Ларго. За судами можно было следить практически в режиме реального времени благодаря сигналам, посылаемым их транспондерами.



Поскольку речь идёт о военных кораблях, российские суда могли бы отключить свои трансподеры, если бы хотели остаться незамеченными, но, как отмечается в статье, они не стали этого делать для того, чтобы информировать коммерческие и гражданские суда в этом районе о своём присутствии во избежание случайных столкновений.



Присутствие этой группы в непосредственной близости от южного побережья США заворожило многих пользователей соцсетей.



Независимо от того, куда дальше направятся российские корабли, весьма вероятно, что за их перемещением продолжат следить посредством платформ по отслеживанию судов.