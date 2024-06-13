Miami Herald: жителей Флориды заворожил проход российских военных судов у берегов штата

Некоторые жители Флориды посредством онлайн-сервисов почти в реальном времени следили за проходом российских военных кораблей у берегов штата, сообщает Miami Herald. Движение этих судов в непосредственной близости от южного побережья США заворожило многих пользователей соцсетей, отмечается в статье.
Когда во вторник группа российских военных кораблей по пути в Гавану прошла недалеко от берегов Флориды, некоторые жители штата внимательно следили за ней, используя сервисы, позволяющие отслеживать движение судов по всему миру, пишет Miami Herald.
Изображения карт, взятых с таких сервисов, как Marine Traffick и FleetMon, начали распространяться в соцсетях вскоре после того, как российские корабли были замечены примерно в 50 км от местности Ки-Ларго. За судами можно было следить практически в режиме реального времени благодаря сигналам, посылаемым их транспондерами.
Поскольку речь идёт о военных кораблях, российские суда могли бы отключить свои трансподеры, если бы хотели остаться незамеченными, но, как отмечается в статье, они не стали этого делать для того, чтобы информировать коммерческие и гражданские суда в этом районе о своём присутствии во избежание случайных столкновений.
Присутствие этой группы в непосредственной близости от южного побережья США заворожило многих пользователей соцсетей.
Независимо от того, куда дальше направятся российские корабли, весьма вероятно, что за их перемещением продолжат следить посредством платформ по отслеживанию судов.
Соединённые Штаты должны обеспечить половину средств для фонда Североатлантического альянса по закупкам оружия для Украины, общий объём которого должен составить $40 млрд в год, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Торговый центр и бизнес-центр «Черёмушки» в Москве переданы в доход государства, сообщили в Федеральной службе судебных приставов. Ранее они принадлежали бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину.
Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адам заявил, что в организации всё ещё продолжают проверку российских теннисистов для допуска к Олимпийским играм 2024 года в Париже (Франция).
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на решение Международной федерации тенниса (ITF) допустить всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT информацию о том, что Украина заключила с Соединёнными Штатами соглашение о поставках американского сжиженного газа.
И. о. завкафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Пронина назвала противопоказания к употреблению трески.