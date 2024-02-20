CNN: Вашингтону не удалось поссорить Москву и Каракас

Отношения России и Венесуэлы приобретают всё большую актуальность, так как становятся сбалансированным взаимовыгодным сотрудничеством, отметил в эфире телеканала CNN старший советник Международной кризисной группы Мариано де Альба. По его словам, в прошлом году США надеялись при помощи сделки с Венесуэлой подтолкнуть её к сокращению связей с Россией, однако их надежды не оправдались.

С нами на связь из Лондона выходит старший советник Международной кризисной группы Мариано де Альба. Очень вам рады. Сегодня Сергей Лавров посещает Венесуэлу, расскажите нам об отношениях между Россией и Венесуэлой и о том, какую угрозу они представляют для Запада.

МАРИАНО ДЕ АЛЬБА, старший советник Международной кризисной группы: Это очень тесные отношения с давних пор. Эти отношения начались ещё при президенте Уго Чавесе и приобрели особую актуальность примерно в последние десять лет, когда Венесуэла стала очень изолирована от Запада.

Я бы сказал, что в экономическом плане у Венесуэлы и России хорошие отношения, но не такие масштабные, особенно по сравнению с Западом. Однако страна сыграла важную роль в попытках Венесуэлы обойти американские санкции, особенно введённые против энергетического сектора, где Россия имеет весомый вклад.

В то же время Россия рассматривает эти отношения как политически значимые, в том смысле, что хорошие отношения с Венесуэлой — это способ показать США: «Я тоже присутствую в вашем регионе». Кроме того, Венесуэла играет важную для России роль в таких многосторонних организациях, как Организация Объединённых Наций, поддерживая позиции страны. Так что я полагаю, в этих отношениях есть баланс.

США надеялись, что после заключения в прошлом году соглашения с Вашингтоном Каракас сократит свои связи с Москвой. Однако их отношения всё ещё очень крепкие. И как мне кажется, во время сегодняшнего визита Лаврова Венесуэла также пытается указать Западу на то, что в случае, если сделка провалится, у неё есть и другие варианты.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2024 года.