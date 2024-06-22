El Nacional: Мадуро обвинил оппозиционных политиков в намерении устроить госпереворот

Венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил в планировании госпереворота двух оппозиционных кандидатов в президенты страны, сообщает El Nacional. Об этом намерении, по его словам, свидетельствует их отказ подписывать соглашение о признании результатов грядущих президентских выбор. Мадуро уверен в том, что эти политики собираются после голосования начать «кричать о мошенничестве», чтобы спровоцировать насилие и беспорядки в стране.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил представителей оппозиции в планировании государственного переворота, сообщает El Nacional.



Два оппозиционных кандидата в президенты Эдмундо Гонсалес Уррутиа и Энрике Маркес не подписали соглашение о признании результатов предстоящих президентских выборов, которые намечены на 28 июля.



Мадуро назвал этих политиков «марионетками олигархии» и заявил, что те намерены «кричать о мошенничестве» и спровоцировать «насилие и государственный переворот».



«Зачем они зарегистрировались на выборах? Для чего? Они зарегистрировались, чтобы попытаться спровоцировать беспорядки в стране, снова навредить Венесуэле и в любой момент, как они полагают, предпринять попытку государственного переворота. У меня есть доказательства, я знаю, что говорю», — заявил Мадуро, выступая на митинге в городе Матурин.



Венесуэльский лидер напомнил, что именно он предложил это соглашение и уже подписал его вместе с семью другими кандидатами, поскольку хочет «мира и блага для Венесуэлы». Мадуро также выразил уверенность, что на грядущих выборах он «победит нокаутом».