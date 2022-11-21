«Нетипичный чемпионат» — Canal 26 рассказал об ограничениях на чемпионате мира по футболу в Катаре

На чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре существует множество ограничений, которые болельщикам из множества других стран могут показаться «немного экзотичными», сообщает Canal 26. Так, в этом году болельщики не смогут проявлять чувства на публике, распивать алкогольные напитки или курить в общественных местах, а также оголять плечи или колени.

Идёт обратный отсчёт до чемпионата мира по футболу в Катаре.

АГУСТИНА ЛУЧЧЕСИ, ведущая Canal 26: Да, совершенно верно.



И это нетипичный чемпионат мира, по крайней мере, для этой части света. И мы должны понимать, что существует ряд ограничений. Давайте пройдёмся по некоторым из них. По тому, что для нас может звучать немного экзотично, но для них в порядке вещей. Вот некоторые ограничения, которые будут действовать на этом чемпионате мира, который, как я уже сказал, является весьма нетипичным ещё и из-за времени проведения. Обычно он проходит в середине года, а в этот раз пройдёт ближе к концу года.

АГУСТИНА ЛУЧЧЕСИ: Что ж, он нетипичный по множеству причин. И во многом потому что мы, аргентинцы, привыкли к тому, что с учётом прав человека в стране невозможно на этом чемпионате мира в Катаре, но также и по многим другим причинам.

Например, нельзя хранить, употреблять или продавать наркотики, о чём нельзя забывать. Это одно из ограничений, то, чего нельзя делать. Нельзя, например, быть в нетрезвом состоянии, то есть употреблять алкоголь в общественных местах без лицензии. Есть своего рода гетто, где пить алкоголь разрешается.

АГУСТИНА ЛУЧЧЕСИ: Да, совершенно верно. Продолжим перечислять ограничения, действующие в Катаре. Запрещено снимать или фотографировать местных жителей, религиозные и военные объекты, а также строящиеся объекты. Это ещё одна вещь, которую туристы из разных стран мира не смогут сделать.



Верно. Снимать сотрудников службы безопасности, к слову, в некоторых странах не запрещено, но не одобряется, а в Катаре это запрещено. За это могут оштрафовать или арестовать. Запрещается также делать ставки и организовывать азартные игры. Строжайше запрещено.

АГУСТИНА ЛУЧЧЕСИ: Запрещены поцелуи, объятия и публичная демонстрация близости или привязанности. Это то, на что я обращала ваше внимание в начале. Я говорила об Аргентине, но есть множество других стран, у жителей которых также есть необходимость в праздновании, особенно в этом месяце, когда будет проходить чемпионат мира по футболу, в проявлении неких чувств, тем более после пандемии. Там вы не сможете этого сделать.

Также запрещается курить или использовать вейп в общественных местах.

АГУСТИНА ЛУЧЧЕСИ: Полностью запрещены оскорбления и грубые жесты на публике, также как и публикация в интернете материалов, в которых содержатся оскорбления и клевета. Это ещё одно ограничение.

Продолжим тему оскорблений. Оскорбления в футбольной среде как бы допускаются, но здесь всё по-другому. К этому надо привыкнуть. Ввозить наркотики, алкоголь, порнографию, продукты из свинины и религиозные книги или материалы. Этого в Катаре делать нельзя, это строжайше запрещено.

АГУСТИНА ЛУЧЧЕСИ: Что ж, это совершенно иной чемпионат мира, не так ли? А теперь перейдём к последнему ограничению. Запрещено носить одежду с голыми плечами и коленями, это связано с религией, которую исповедуют в Катаре.

Учитывая высокую температуру воздуха на этом кубке мира, к этому также будет немного трудно привыкнуть.

АГУСТИНА ЛУЧЧЕСИ: Точно.

Думаю, когда начнётся чемпионат мира, мы увидим, насколько эти ограничения эффективны.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2022 года.