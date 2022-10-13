Sky News: в Катаре призвали не превращать ЧМ-2022 в «платформу для политических заявлений»

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер заявил, что неправильно превращать турнир в платформу для политических заявлений, призвав всех сосредоточиться на спорте, передаёт Sky News. Аль-Хатер также призвал болельщиков уважать культуру Катара, пообещав, что в таком случае им не стоит опасаться возможной дискриминации.

Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер обсудил в беседе со Sky News постоянную критику в адрес турнира, сочтя, что её можно расценить как «расизм».

Как напоминает телеканал, первый на Ближнем Востоке чемпионат мира по футболу откроется уже 19 ноября, что станет кульминацией 12-летнего пути с тех пор, как Катар выиграл голосование в Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

Аль-Хатер посоветовал футбольным федерациям Англии и Уэльса сосредоточиться на своих командах, а не требовать компенсаций для рабочих-мигрантов. В ходе подготовки чемпионата в Катаре несколько стран Европы, в том числе Великобритания, выразили обеспокоенность по поводу условий, в которых работали трудовые мигранты, призвав выплатить им адекватные компенсации.

«Многие люди, которые говорят об этом вопросе, о благосостоянии рабочих... не являются экспертами в этой отрасли. И они не являются экспертами в том, о чём они говорят», — заявил гендиректор оргкомитета ЧМ-2022, призвав всех, кто привлекает внимание к этой теме, «немного больше узнать о том, что происходит в Катаре на местах».

Хотя организаторы чемпионата мира настаивают на том, что при строительных работах на стадионах погибли всего трое рабочих, существуют опасения, что при создании другой инфраструктуры к чемпионату произошло больше смертельных случаев, так как ни один из них должным образом не расследуется.

В среду рабочая группа УЕФА по трудовым правам в Катаре провела переговоры в штаб-квартире ФИФА в Швейцарии. Аль-Хатер призвал всех заниматься своим делом и сосредоточиться на футболе. Он также отметил, что Катар улучшает трудовое законодательство и вводит минимальную заработную плату.

Аль-Хатер также не обошёл вниманием опасения представителей сообщества ЛГБТК+ среди болельщиков, которые приедут на 29-дневный турнир, в связи с возможной дискриминацией.

«Всё, о чём мы просим, это чтобы люди с уважением относились к культуре. В конце концов, если вы не делаете ничего, что вредит другим людям, если вы не портите общественное имущество, если вы ведёте себя так, чтобы не причинить вреда, то все будут рады вам и вам не о чем беспокоиться», — заверил он.

Аль-Хатер заверил, что болельщики могут демонстрировать радужные флаги, интернациональный символ сообщества. Но назвал вопросом исключительно в компетенции ФИФА, будет ли капитану сборной Англии Гарри Кейну и капитану сборной Уэльса Гарету Бэйлу позволено надеть радужные повязки против дискриминации One Love.

«Насколько я понимаю, ведутся дискуссии по поводу различных политических посланий. Это спортивный турнир, на который люди хотят прийти и получить удовольствие. Я считаю, что превращать его в платформу для политических заявлений неправильно для спорта», — приводит Sky News слова гендиректора оргкомитета ЧМ-2022.

Аль-Хатер рассказал, что 95% билетов уже продано. Для проведения чемпионата мира по футболу Катар открыл больше мест для продажи алкоголя — в том числе за пределами восьми новых стадионов, построенных вокруг Дохи и в фан-зонах. Для первой мусульманской страны, принимающей чемпионат мира по футболу, «массовые скопления буйных, пьяных болельщиков» явление незнакомое.

По словам организатора турнира, у них есть планы, которые позволят болельщикам протрезветь, в случае если они выпили слишком много. «Это место для того, чтобы убедиться, что они сами находятся в безопасности и не вредят другим»,— разъяснил в интервью Sky News Аль-Хатер.