Обозреватель DT: «совершенно непростительно» — финал Лиги чемпионов в Париже омрачил хаос у стадиона «Стад де Франс»

УЕФА и парижские власти не справились с организацией финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» на стадионе «Стад де Франс», пишет обозреватель The Daily Telegraph Оливер Браун. Матч в Париже стартовал более чем с 30-минутной задержкой, а полиция применила слезоточивый газ против болельщиков, часами пытавшихся попасть на одно из важнейших футбольных событий года.

Одно из важнейших событий футбольного сезона — финал Лиги чемпионов — было омрачено «опасным хаосом» у парижского стадиона «Стад де Франс», в ходе которого полиция даже применила слезоточивый газ против болельщиков, часами пытавшихся попасть на мероприятие.

Как пишет обозреватель The Daily Telegraph Оливер Браун, этот хаос был «настолько же позорным, насколько предотвратимым». Так как Париж уже принимал у себя финалы чемпионата мира и чемпионата Европы, журналист сомневается, что УЕФА или парижские власти не были способны придумать, как провести на мероприятие 82 тыс. болельщиков, не вызвав массовой паники. Однако постигшее их фиаско доказало, что из беспорядков у стадиона «Уэмбли» в Лондоне перед финальным матчем чемпионата Европы — 2020 десять с половиной месяцев назад так и не удалось извлечь урок.

Более того, причины для возникновения проблем, по словам Брауна, были очевидны ещё за несколько часов до начала матча, причём не по вине болельщиков, а именно по вине французской жандармерии.

Полиция сама создала «воронку», через которую фанатам было сложно пробраться, преграждая несколько входов на стадион. Против пытавшихся прорваться на финал Лиги чемпионов болельщиков английского «Ливерпуля» даже применили перцовые баллончики. При этом на фоне всего этого беспредела у УЕФА «хватило наглости» сообщить на стадионе, что начало матча задерживается из-за «позднего прибытия болельщиков».

По мнению журналиста, ни один болельщик не прибывает на матчи такого масштаба, специально опаздывая. Кордон безопасности был настолько серьёзным, а концентрация фанатов настолько высока, что большинство из них провели в районе Сен-Дени, пытаясь попасть на «Стад де Франс», практически полдня. И «позорные сцены» у стадиона были результатом провала в планировании мероприятия.

События вечера субботы напомнили Брауну события июля прошлого года в Лондоне и беспорядки у «Уэмбли», когда толпы безбилетников прорвались мимо беспомощных стюардов. Тогда УЕФА пообещал «больше никогда» не допустить подобного, но произошла почти точная копия лондонского хаоса. Пока остальные стояли в длинной очереди ко входу на стадион, некоторые фанаты перепрыгивали через заграждения, прорываясь за пределы досягаемости вооружённых охранников.

При этом официальная трансляция матча «Ливерпуль» — «Реал» была организована таким образом, чтобы не показывать царящее вокруг столпотворение. Однако контраст между трибунами был очевиден: стройные ряды болельщиков «Реала» с одной стороны и пустые места на среднем ярусе «Ливерпуля» — с другой. Трудности при входе на стадион испытывали в подавляющем большинстве болельщики английской команды.

В связи с этим Браун задаётся вопросом, почему самые грандиозные футбольные зрелища теперь стали символом массовых беспорядков и неумелой работы полиции? Финал чемпионата Европы 2020 года заслуживал, чтобы запомниться тем, что англичанам удалось выйти в крупный финал впервые за 55 лет. Вместо этого он будет ассоциироваться с масштабными беспорядками и провалом в организации, как и финал Лиги чемпионов.

«То, что это случилось однажды, прискорбно. Повторение этого совершенно непростительно», — подытожил в своей статье для The Daily Telegraph спортивный журналист.