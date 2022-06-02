«Фактов нет»: во Франции сомневаются, что за беспорядками на финале Лиги чемпионов стоят русские

Пока французские власти обвиняют в беспорядках, случившихся на стадионе в Париже перед финалом Лиги чемпионов, британских болельщиков, напечатавших тысячи поддельных билетов на матч, в соцсетях набирает популярность версия о «русском следе» в этом деле, сообщает TF1. Как передаёт издание, провластные пользователи соцсетей утверждают, что продажу фальшивых билетов организовала русская мафия» с целью отомстить за лишение Санкт-Петербурга права на проведение матча.

Поиски ответственных за беспорядки, произошедшие на стадионе «Стад де Франс» в Париже перед финальным матчем Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Реал Мадрид», спустя несколько дней после происшествия всё ещё продолжаются, отмечает TF1. Пока правительство возлагает вину на британских болельщиков и организованное ими «массовое мошенничество» с билетами, в социальных сетях начинает распространяться теория о причастности к случившемуся хаосу России, отмечает сайт телеканала.

Всё началось с твита журналиста Бриса Кутюрье, который 31 мая поделился ссылкой на статью в газете The Independent o насмешках русских над организаторами матча, который изначально должен был пройти в России. В твите, наполненном подозрениями, журналист выдвинул свою гипотезу: «Массовая печать фальшивых билетов, забастовка на линии B в метро, активизация правонарушителей в социальных сетях… Стоит принять во внимание версию о саботаже со стороны России. Изначально матч планировали провести в Санкт-Петербурге».

Эта теория, несомненно, набрала популярность, благодаря твиту Кутюрье, у которого около 48 тыс. фолловеров в Twitter, однако распространяться она начала ещё до него, сообщает издание. За разработку этой версии взялись и другие пользователи, так же как и Кутюрье, поддерживающие правительство. Муниципальный депутат от правящей партии «Вперёд, Республика» Майк Брессон также задался вопросом, почему телеканал France info круглые сутки обвиняет в беспорядках главу МВД Франции Жеральда Дарманена, «не допуская мысли, что за этой лавиной фальшивых билетов стоит русская мафия в Санкт-Петербурге, притом что на стадионе «Стад де Франс» регулярно проводятся матчи с участием 80 тысяч зрителей без малейших проблем».

Сторонники теории о русском следе аргументируют свои догадки так: поскольку Россия не смогла провести причитавшийся ей финал Лиги чемпионов, российские хакеры или тролли попытались дискредитировать Францию, сорвав мероприятие, и заставить её заплатить за поддержку Украины. Для этого они якобы продали тысячи поддельных билетов болельщикам, жаждущим посетить этот важнейший матч. Один из интернет-пользователей убеждён: «нужно раскапывать версию о том, что фальшивые билеты — это месть россиян, лишённых права принимать финал в Санкт-Петербурге».

Как отмечает TF1, информация о 2300 поддельных билетах на матч была опубликована в Twitter без каких-либо разъяснений относительно их происхождения. УЕФА, со своей стороны, сообщила о 2800 фальшивых билетах, которые были отсканированы турникетами «Стад де Франс». Помимо прочего, версия о «русском следе» помогает властям снять с себя ответственность, учитывая, что они оказались бессильными, столкнувшись со взломом системы продажи билетов, поясняет издание.

Журналист и специалист по конспирологическим движениям Тома Ушон, однако, считает эту теорию несостоятельной. «Идея о том, что русские хотят посеять у нас какой-то хаос, должна приходить на ум. Но достоверность основывается на фактических данных. На данный момент никаких фактических данных нет», — констатирует он. Тем не менее, хотя на сегодняшних день у этой гипотезы нет оснований, она может привлекать интернет-пользователей, ищущих ответов на свои вопросы, отмечает журналист. «У такого рода истории есть все шансы распространиться, ведь она даёт очень простой ответ на крайне сложный вопрос, другого объяснения которому у нас нет»,— подчёркивает специалист.