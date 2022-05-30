BFM TV: министр спорта Франции возложила ответственность за хаос в Париже на УЕФА и «Ливерпуль»

Глава Минспорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала среди основных причин столпотворения на финале Лиги чемпионов в Париже решения УЕФА и руководства «Ливерпуля», передаёт BFM. По мнению министра, беспорядки на стадионе «Стад де Франс» произошли из-за наплыва людей с фальшивыми билетами. Их распространяли, потому что УЕФА по просьбе британского клуба отказался от реализации билетов только в электронном виде через мобильное приложение.

С момента «организационного фиаско» на финале Лиги чемпионов в Париже минуло уже два дня, однако министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера продолжает настаивать на том, что хаос у стадиона «Стад де Франс», где проходил финальный матч между «Реалом» и «Ливерпулем», был вызван наплывом болельщиков «Ливерпуля» без билетов, сообщает BFM TV.

«Нужно принимать во внимание все обстоятельства произошедшего, — разъяснила министр в эфире французского телевидения. — И в первую очередь необходимо помнить, что туда нахлынули британские болельщики «Ливерпуля», которые либо имели на руках фальшивые билеты, либо вообще были без них. По оценке префекта, в этой толпе было от 30 до 40 тысяч человек, а это больше 45 процентов «сверху» предельной заполняемости стадиона. Силы правопорядка оказались под сильнейшим давлением и столкнулись с серьёзными трудностями при попытке организовать движение людей. А затем было принято решение убрать первую зону фильтрации, в том числе потому, что она была близко к проезжей части, что создавало угрозу для людей. Префект полиции решил пропустить людей на площадку перед стадионом, ближе ко второй зоне, где стояли турникеты. Но в связи с тем, что билеты были фальшивыми, турникеты блокировались и на площадке скопилось огромное количество людей, что и создало проблемы в плане безопасности и заторы».

На том обстоятельстве, что, согласно многочисленным роликам с места событий, в беспорядках у стадиона принимали самое активное участие представители местной молодёжи, пытавшиеся пробиться на стадион силой, Удеа-Кастера предпочла почти не останавливаться, лишь отметив, что эта проблема также связана с фальшивыми билетами, говорится в материале BFM. «Когда на площадке перед стадионом образовалось это скопление людей, начались попытки пробиться на «Стад де Франс», в которые действительно попытались влиться и местные молодые люди, — приводит её слова канал. — Там совпало сразу много трудностей. Были приняты решения, чтобы не допустить давки и избежать — это было одним из приоритетов префекта полиции — катастрофы в виде проникновения толпы на стадион, что могло бы привести к прекращению матча».

По оценке главы французского Минспорта, число фальшивых билетов составило от 30 до 40 тыс. «Мы во всём ещё разберёмся, — сказала она. — Некоторые болельщики были с фальшивыми билетами на руках, а некоторые — без билетов. Мы посмотрим, какой был процент тех и других. Чтобы понять случившееся, важнее всего прояснить именно аспект, касающийся билетов, и установить, откуда они взялись и как их смогли в таком количестве напечатать. УЕФА — который выступает организатором, — без всяких сомнений, должен будет разобраться в произодшем».

Как предположила Удеа-Кастера, причина может быть в том, что УЕФА согласился организовать продажу билетов и в бумажном варианте, как того требовал «Ливерпуль». «Они пошли навстречу и не стали реализовать билеты исключительно через мобильное приложение, которое полностью защищено от фальсификации», — пояснила министр. «Но «Ливерпуль» потребовал, чтобы это мобильное приложение не использовалось, и УЕФА согласился и стал распространять бумажные билеты, из-за чего и произошли беспорядки», — добавила она.

Помимо ситуации с билетами, министр также выразила сожаление в связи с отсутствием какой-либо организации пребывания фанатов в Париже со стороны «Ливерпуля», которое особенно явно ощущалось по сравнению с «Реалом». «Там не было никаких проблем, — цитирует её BFM. — «Реал» к тому моменту чётко организовал приезд своих фанатов в Париж, предусмотрев и трансфер из аэропорта автобусами, и вообще всё от одной точки до другой, и это очень резко контрастирует с «Ливерпулем», который своих фанатов выпустил «на волю».