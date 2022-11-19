Le Figaro: эмир Катара поблагодарил Россию за помощь в подготовке к чемпионату мира по футболу

22:36
Бояринцев рассказал, чего ждёт от сборной России в матче с Узбекистаном
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о матче сборных России и Узбекистана.
22:32
Генсеку ООН отправили письмо о жестоком обращении Киева с российскими пленными
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона распространила в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо на имя генсека организации Антониу Гутерреша о новых фактах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными.
22:25
Ярд — о Бетербиеве: в боксе и раньше были убийцы, но стили делают бои
Британский боксёр Энтони Ярд высказался о предстоящем титульном бое в полутяжёлом весе с Артуром Бетербиевым.
22:15
Президент Кубы прибыл в Москву
Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в российскую столицу с официальным визитом.
22:10
Тарханов: не думаю, что Дзюба закончил
Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о будущем российского нападающего Артёма Дзюбы.
22:00
Почти 18 тысяч жителей Курской области остались без электричества
Около 18 тыс. жителей Курской области остались без электричества из-за ледяного дождя и ветра.
21:56
Защитник «Локомотива» Магкеев назвал сборную Бразилии фаворитом ЧМ-2022
Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев считает, что сборная Бразилии одержит победу на чемпионате мира в Катаре.
21:47
RMC Sport: Бензема досрочно завершил тренировку в сборной Франции и может пропустить ЧМ-2022
Нападающий сборной Франции Карим Бензема досрочно завершил тренировку с национальной командой.
21:39
Пентагон заявил о возросшем риске распространения ядерного оружия в мире
Министр обороны США Ллойд Остин заявил о возросшем риске распространения ядерного оружия в мире.
21:34
Авербух не считает сенсацией третье место Трусовой после короткой программы на Гран-при
Продюсер и хореограф Илья Авербух высказал мнение, что третье место серебряного призёра Олимпиады 2022 года Александры Трусовой по итогам короткой программы на этапе Гран-при России в Самаре не является сенсацией.
21:26
Работы по подключению газа в Ленобласти после ЧП будут вестись круглосуточно
Пресс-служба администрации Ленинградской области заявила, что работы по подключению газа в регионе после ЧП на газопроводе будут вестись круглосуточно.
21:21
Роналду и Месси снялись в рекламе чемоданов Louis Vuitton
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форвард ПСЖ Лионель Месси приняли участие в рекламной кампании Louis Vuitton.
21:12
«Чемпионат»: защитник «Зенита» Алип получил предложение из Азербайджана
Защитник «Зенита» Нуралы Алип может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.
21:11
Боевики ВСУ выпустили десять снарядов из «Града» по Нижней Дуванке
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что боевики ВСУ выпустили десять снарядов из «Града» по Нижней Дуванке.
21:08
Федерация хоккея Москвы 24 ноября рассмотрит инцидент с избиением судьи на матче
В пресс-службе ВФСО «Трудовые резервы» сообщили, что спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Москвы рассмотрит 24 ноября инцидент с избиением арбитра на одном из матчей любительской лиги.
21:01
Сёмин: перерыв на ЧМ-2022 должен пойти на коррекцию подготовки команд РПЛ
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, как клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) должны провести перерыв на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
20:56
Боевики ВСУ стреляют фосфорными боеприпасами по позициям добровольческого батальона «Крым»
Украинские боевики стреляют фосфорными боеприпасами по позициям добровольческого батальона «Крым» около города Каменское в Запорожской области.
20:53
Дмитриева рассказала о преимуществах Рублёва над Руудом перед полуфиналом Итогового турнира
18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала предстоящий полуфинальный матч Итогового турнира ATP между Андреем Рублёвым и Каспером Руудом.
20:44
Федерация хоккея Москвы пообещала разобраться в ситуации с избиением судьи
Президент федерации хоккея Москвы Андрей Николишин прокомментировал ситуацию с избиением главного арбитра хоккеистом во время матча любительской лиги.
20:36
В матче любительской лиги хоккеист ударил судью клюшкой по голове
В матче любительской хоккейной лиги «Трудовые резервы» между командами «Леопарды» и НС REVOL ICE хоккеист напал на судью.
20:33
Одна из шести газовых станций в Ленобласти подключена к газоснабжению после пожара
В пресс-службе правительства Ленобласти заявили, что Всеволожская газораспределительная станция (ГРС) подключена к резервной схеме снабжения после отключения из-за пожара на газопроводе.
20:29
Немков отреагировал на назначение титульного боя Bellator против Ромеро
Чемпион мира Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал назначение титульного боя против Йоэля Ромеро.
20:22
Ягудин считает, что Трусова должна победить саму себя в решающем прокате на этапе Гран-при
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал мнение, что серебряная призёрка Олимпиады в Токио Александра Трусова сможет выиграть самарский этап Гран-при России.
20:21
В Пентагоне заявили, что НАТО якобы не ищет конфликта с Россией
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО якобы не ищет конфликта с Россией.
20:09
Федун признался, что будет болеть за красивый футбол на чемпионате мира в Катаре
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, за кого будет болеть на предстоящим чемпионате мира — 2022 по футболу в Катаре.
20:08
В Петербурге заявили, что ЧП на газопроводе в Ленобласти не повлияло на теплоснабжение
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга заявил, что инцидент на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области не повлиял на теплоснабжение города.
20:04
Чесноков высказался о предстоящем полуфинале Итогового турнира между Рублёвым и Руудом
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал предстоящий полуфинальный матч между норвежцем Каспером Руудом и россиянином Андреем Рублёвым.
20:01
Тактаров — о победе Немкова в поединке с Андерсоном: хватало сил даже на элементы шоу
Бывший чемпион UFC Олег Тактаров высказался о победе российского бойца Вадима Немкова в поединке с американцем Кори Андерсоном.
19:55
УМВД: в Брянске введён план «Дорога» из-за обильного снегопада
В УМВД по Брянской области сообщили, что из-за обильного снегопада в регионе введён план «Дорога», позволяющий перекрыть движение на небезопасных дорожных участках.
19:54
Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» и прервало серию из пяти поражений подряд
Столичное «Динамо» одержало победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:53
Сантуш: Роналду очень хочет сделать Португалию чемпионом мира
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о самочувствии нападающего Криштиану Роналду.
19:49
Кондратюк — о выступлении на Гран-при России в Самаре: я сегодня определённо кайфанул
Российский фигурист Марк Кондратюк высказался о выступлении с короткой программой на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
19:43
«Нефтехимик» одержал победу над СКА в матче КХЛ
Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:40
Товарооборот России и КНР в 2022 году превысит $180 млрд
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что товарооборот России и КНР в 2022 году превысит $180 млрд.
19:36
Рууд: уверен, что Рублёв постарается взять реванш за прошлогоднее поражение
Норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о полуфинальном матче Итогового турнира ATP с Андреем Рублёвым.
19:27
Самарин — о короткой программе: поменяли расстановку элементов, немножко пока не отработано
Серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин высказался о своём выступлении в короткой программе пятого этапа Гран-при России в Самаре.
19:26
Спасатели локализовали пожар в многоквартирном доме в посёлке Тымовское
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что спасатели локализовали пожар в многоквартирном доме в посёлке Тымовское.
19:21
РИА Новости: Трусова имеет давние разногласия с Первым каналом
Серебряная призёрка Олимпийских игр Александра Трусова и Первый канал имеют давние разногласия, с февраля 2022 года.
19:21
Навка назвала Щербакову прекрасной ведущей
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка считает фигуристку Анну Щербакову прекрасной ведущей на шоу «Ледниковый период».
19:13
Матыцин поддержал идею ФХР снизить количество легионеров в КХЛ
Министр спорта России Олег Матыцин поддержал идею Федерации хоккея России (ФХР) снизить количество легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
19:11
Два мирных жителя погибли в результате обстрела Лисичанска боевиками ВСУ
В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, ещё четверо ранены.
19:10
Кондратюк выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Самаре
Российский фигурист Марк Кондратюк лидирует после короткой программы у мужчин на Гран-при России в Самаре.
19:04
Камельзон: Рублёв должен выиграть у Рууда в полуфинале Итогового турнира
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв может обыграть норвежца Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира ATP.
18:58
В посёлке Тымовское на Сахалине произошёл пожар в многоквартирном доме
Многоквартирный дом загорелся в посёлке Тымовское на Сахалине. Площадь пожара составила 400 кв. м.
18:57
Жулин считает, что Трусова сохраняет шансы выиграть этап Гран-при России в Самаре
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказал мнение, что фигуристка Александра Трусова имеет шансы выиграть этап Гран-при России в Самаре.
18:48
Чернов — о матче с «Зенитом» на Кубке России: настраиваться будем по-особенному
Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России с «Зенитом».
18:48
Глава ДТЭК призвал украинцев покинуть страну для снижения нагрузки на энергосистему
Генеральный директор частной энергетической украинской компании ДТЭК Максим Тимченко призвал граждан уехать из страны, чтобы снизить нагрузки на энергосистему.
18:48
Данни: считаю, что победителем ЧМ-2022 будет Португалия
Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни считает, что чемпионат мира — 2022 по футболу выиграет Португалия.
18:37
Чалов: чувствую себя лучше, просто простудился
Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов рассказал о своём самочувствии.
18:30
Фигурист Козловский рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира в Катаре
Фигурист Дмитрий Козловский, который выступает в дуэте с Александрой Бойковой, рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира в Катаре.