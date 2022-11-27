Canal 26: власти Эстонии подбирают объекты для использования их в качестве убежищ

Эстонские власти проводят инспекцию общественных зданий, школ и торговых центров в поисках помещений, пригодных для использования в качестве убежищ, сообщает Canal 26. Как указывается в материале, Эстония действует таким образом, опасаясь возможной атаки со стороны России. Между тем аргентинский канал отмечает, что нападение Москвы на одну из стран НАТО немного сложно себе представить.

Как мы видели в кратком изложении новостей, Эстония опасается возможного нападения со стороны России.



ТЕО БЕТТОНИ, ведущий Canal 26: Передаём слово Мануэлю Кастро, который сообщит нам все подробности и анализ этой деликатнейшей ситуации, сложившейся сейчас в Европе.



МАНУЭЛЬ КАСТРО, ведущий Canal 26: Дело в том, что прибалтийские республики всегда занимали антироссийскую позицию, особенно после начала этого конфликта. Они очень близко расположены как к Польше, так и к границам России.



В своё время они были частью Советского Союза. Сейчас, по-видимому, проводятся определённые подготовительные мероприятия, чтобы избежать возможного вторжения или возможной атаки. Логично, что нечто подобное может произойти как раз потому, что эти страны занимают приграничное положение. Поэтому власти Эстонии — напомним, что к прибалтийским республикам относятся Латвия, Литва и Эстония — проводят определённые подготовительные мероприятия. Прежде всего, в зонах, которые считаются приграничными, например в городе Нарве.



Так, власти проводят инспекцию общественных зданий, школ и торговых центров в поисках помещений, которые могут обеспечить защиту. С июня там появились десятки цветных указателей с синим треугольником на оранжевом фоне для обозначения общественных убежищ. Среди десятков мест, обозначенных недавно в качестве общественных убежищ, есть лабиринт из туннелей, находящихся в Нарве под фортификационным сооружением, возведённым ещё в XVII веке.



Нарва — это город, расположенный на границе с Россией. Этот бастион использовался, ещё когда советские самолёты неоднократно бомбардировали этот город во время Второй мировой войны. В этих туннелях можно разместить сотни человек. Вы, возможно, помните о том, что во время Второй мировой жители, например, Англии прятались в подземных туннелях метро.



Сейчас же логично, что идёт подготовка к некоему возможному развитию событий. Однако немного сложно себе представить, что Россия нападёт на страну, входящую в НАТО. Вспомните, что произошло при падении ракеты ЗРК С-300 советского производства, которая убила в Польше двух жителей сельской местности.



Некоторые говорят, что на самом деле ракету выпустили украинцы. Тем не менее, пока Зеленский пытался поднять шумиху, даже Байден заявил: давайте не будем с этим особо спешить, поскольку если будет применена Четвёртая* или Пятая статья Устава НАТО из-за этой в кавычках «российской» ракеты, то может начаться третья (мировая. — ИноТВ) война.



И если судить по тому, что сейчас происходит, то ни одна из двух сторон, очевидно, не хочет, чтобы это произошло. И даже Столтенберг заявил, что НАТО не в состоянии защитить ни одну из границ в случае атаки России.



Дата публикации 24 ноября 2022 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).

