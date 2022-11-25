ERR: большинство из советских памятников в Эстонии будут уничтожены

Глава рабочей группы Госканцелярии Эстонии Аско Кивинук заявил, что большинство советских памятников в стране будут уничтожены. Как передаёт ERR, чиновник добавил, что если местное самоуправление решит перенести памятники, которые было решено демонтировать, на кладбище, то у властей страны очень мало пространства для обсуждения данных случаев.

Советские памятники из списка, подготовленного рабочей группой Госканцелярии Эстонии, будут демонтированы при первой возможности. Как передаёт ERR, об этом рассказал глава рабочей группы Аско Кивинук.

«Из 188 памятников 133 являются военными захоронениями, к ним мы можем приступить сразу. Нашей задачей было обозначить все памятники. Я согласен с тем, что среди 322 памятников есть такие, которые, пожалуй, можно оставить стоять в зарослях. Но так как люди сообщили о них и информация о них есть в базах данных, то мы пересмотрели все», — заявил чиновник.

Он отметил, что пока не может назвать точное число монументов, которые будут демонтированы и сколько отправят в музеи, но думает, что большинство будут уничтожены. Если же местное самоуправление решит перенести памятники, которые было решено демонтировать, на кладбище, то, по словам Аско Кивинука, у властей страны очень мало пространства для обсуждения данных случаев.

«В этом смысле у нас не так много возможностей для дискуссий, потому что мы представили эти предложения и экспертные оценки правительству республики, которое эти оценки удовлетворили, и мы будем руководствоваться этим планом», — добавил Кивинук.