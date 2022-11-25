ERR: большинство из советских памятников в Эстонии будут уничтожены
Советские памятники из списка, подготовленного рабочей группой Госканцелярии Эстонии, будут демонтированы при первой возможности. Как передаёт ERR, об этом рассказал глава рабочей группы Аско Кивинук.
«Из 188 памятников 133 являются военными захоронениями, к ним мы можем приступить сразу. Нашей задачей было обозначить все памятники. Я согласен с тем, что среди 322 памятников есть такие, которые, пожалуй, можно оставить стоять в зарослях. Но так как люди сообщили о них и информация о них есть в базах данных, то мы пересмотрели все», — заявил чиновник.
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