ERR: жители Нарвы продолжают приходить на место, где стоял советский танк-памятник

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Das Erste: западные СМИ считают, что по Польше ударила украинская ракета Das Erste
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France info: последний бак перед повышением цен — французские водители ринулись на заправки за день до отмены скидки на топливо France info
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Hill: «вернуть Америке величие и славу» — Трамп объявил о своём участии в выборах президента Hill
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Sky: Байден назвал «маловероятной» причастность России к падению ракеты в Польше Sky News
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NRK: «без комментариев» — у властей Норвегии нет претензий к воевавшему на Украине нацисту NRK
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Washington Times: возможности армии США не соответствуют стоящим перед ней вызовам Washington Times
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Stern: 15 тысяч украинских военных начинают обучение в странах ЕС Stern
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France info: Coca-Cola пятый год удерживает лидерство по пластиковым отходам France info
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В Казахстане пресекли работу группы, планировавшей беспорядки на выборах президента
Спецслужбы Казахстана пресекли деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков в день выборов президента 20 ноября.
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В Дании считают, что добились улучшения прав человека в Катаре
Глава Датского футбольного союза Якоб Йенсен сообщил, что акции протеста со стороны сборной Дании против нарушений прав человека в Катаре принесли свои плоды.
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Захарова прокомментировала слова Зеленского об отсутствии коррупции на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского лидера Владимир Зеленского об отсутствии коррупции на Украине.
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AMHA: глава МИД Греции Дендиас отменил визит в Триполи в связи с нарушением договорённостей
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас отменил визит в Триполи из-за нарушения договорённостей.
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Спецслужбы задержали инженера ЗАЭС, который передавал Киеву места дислокации ВС России
Российские спецслужбы задержали инженера службы физической защиты Запорожской атомной электростанции. Он рассказал, как наводил украинскую артиллерию по ВС России на территории ЗАЭС.
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Сомнолог Царёва посоветовала пользоваться маской для сна при трудностях с засыпанием
Врач-невролог, сомнолог Елена Царёва рекомендовала использовать маски для сна тем, кто легко просыпается при слабом освещении или испытывает сложности с засыпанием, если в комнате недостаточно темно.
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Глушаков — о матче сборной России с Таджикистаном: нужно посмотреть, на что мы способны
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, зачем сборной России играть товарищеский матч с командой Таджикистана.
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Эрдоган поблагодарил Путина за вклад в продление зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского лидера Владимира Путина за вклад в продление зерновой сделки.
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Трусова и Кондратюк стали самыми проверяемыми РУСАДА на допинг фигуристами
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) чаще всего в 2022 году проверяло на допинг фигуристов Александру Трусову и Марка Кондратюка.
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Маск: в Twitter скоро появится возможность писать длинные твиты
Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что в Twitter в скором времени появится возможность писать длинные посты.
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Журова: Горшков мог всех примирить
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала известие о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.
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Профессор РЭУ Финогенова предупредила об изменениях в системе ОМС с 1 декабря
С 1 декабря произойдут изменения в ведении учёта в системе ОМС, заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
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Замглавы МИД Панкин: Россия не собирается «рубить» зерновую сделку
Замминистра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Москва давала сигналы, что не собирается «рубить» зерновую сделку.
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Ягудин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022 в Катаре
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
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Джикия: на чемпионате мира буду болеть за сборную Португалии
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
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МИД: Россия на полях G20 обсуждала расширение взаиморасчётов в национальных валютах
Россия на полях саммита G20 в Индонезии обсуждала расширение взаиморасчётов в национальных валютах.
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Marca: певица Шакира не выступит на церемонии открытия ЧМ-2022
Известная певица Шакира не выступит на церемонии открытия чемпионата мира 2022 года в Катаре.
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Президент Турции Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней.
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Винер — о Горшкове: последней каплей оказалось решение по Валиевой
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала новость о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.
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Зеленский заявил об отсутствии коррупции на Украине
Коррупции на Украине больше нет. Такое мнение выразил украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на экономическом форуме агентства Bloomberg.
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В строящемся ЖК на территории «Сириус» произошёл пожар
На стройплощадке ЖК «Монтеро» на федеральной территории «Сириус» произошёл пожар. Площадь возгорания составила 2,6 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
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Шомуродов: советы Карпина помогли мне адаптироваться в Европе
Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов рассказал о советах главного тренера команды России Валерия Карпина.
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Зеленский заявил о своей неуверенности насчёт принадлежности упавшей в Польше ракеты
Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление относительно падения ракеты в Польше. Он заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.
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Ягудин призвал Коляду завершить карьеру
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о фигуристе Михаиле Коляде.
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Дональд Трамп — младший предложил прекратить военную помощь Киеву
Сын бывшего президента Соединённых Штатов Дональд Трамп — младший предложил прекратить военную помощь Киеву после инцидента в Польше.
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Вайцеховская: Горшков был очень мощным стабилизатором в фигурном катании
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала новость о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.
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FT: дипломат из страны НАТО предупредил Украину о разрушении доверия к ней
Дипломат из страны Североатлантического альянса предупредил Украину о разрушении доверия альянса к ней на фоне того, что Киев оспаривает заявление Запада о том, что упавшая в Польше ракета могла быть выпущена украинской ПВО.
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WP: взрывы в Польше произошли в результате падения одной или двух украинских С-300
Взрывы в Польше 15 ноября произошли в результате падения одной или двух украинских ракет С-300.
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Джокович: я не хочу, чтобы молодые теннисисты выигрывали турниры
Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о конкуренции с молодыми теннисистами.
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Макрон — о ЧМ-2022 в Катаре: не нужно политизировать спорт
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не политизировать спорт во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.
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МИД России: Москва и Эр-Рияд имеют хорошие перспективы сотрудничества в сфере энергетики
Россия и Саудовская Аравия имеют хорошие перспективы сотрудничества в промышленности и энергетической сфере. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов.
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МИД КНР: Си Цзиньпин не критиковал и не обвинял Трюдо на видео с саммита G20
Официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что не следует интерпретировать слова председателя КНР Си Цзиньпина в адрес канадского премьера Джастина Трюдо из видео с саммита G20 как критику или обвинения.
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Зуева рассказала о поступке Горшкова, который характеризует его отношение к спортсменам
Тренер Марина Зуева прокомментировала новость о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.
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Премьер Украины Шмыгаль сообщил об ударах по Южному машиностроительному заводу в Днепре
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи в стране в результате обстрелов.
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Иньеста заявил, что боль от поражения России на ЧМ-2018 уже прошла
Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста поделился воспоминаниями от матча 1/8 финала на чемпионате мира 2018 года с командой России.
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Власти Днепропетровской области сообщили о пожаре на промышленном предприятии региона
Пожар произошёл на промышленном предприятии в Днепре после удара.
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Подозреваемая в теракте в Стамбуле рассказала, что действовала не одна
Женщина, подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле, заявила, что в момент взрыва была на месте происшествия не одна.
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Генсек ООН Гутерреш приветствовал согласие всех сторон по возобновлению продуктовой сделки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал согласие всех сторон по возобновлению продуктовой сделки. Об этом пишет РИА Новости.
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В Днепропетровской области Украины ввели экстренные отключения света
В Днепропетровской области Украины ввели экстренные отключения света.
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Тарасова трогательно прокомментировала известие о смерти Горшкова
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова тепло обратилась к президенту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александру Горшкову после известия о его смерти.
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СК Белоруссии: дела Тихановской и Цепкало в ближайшее время передадут в суд
Завершается расследование уголовных дел против экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и претендента на пост президента республики Валерия Цепкало, им уже заочно предъявлены обвинения.
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Гутерреш: ООН привержена поддержке координационного центра по зерновой сделке
ООН привержена поддержке координационного центра по зерновой сделке, чтобы этот важный канал снабжения продолжал бесперебойно работать, заявил Генсек организации Антониу Гутерреш.
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Ягудин резко высказался о требовании WADA по допинг-делу Валиевой
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался на тему того, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву и аннулировать её результаты на Олимпиаде в Пекине.
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Сериал «Батя» удостоился наград на фестивале в США
Российский комедийный проект «Батя» завоевал три награды на фестивале веб-сериалов NYC Web Fest.
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Рогов рассказал о переброске Киевом войск к Запорожской области на трёх направлениях
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о переброске Киевом войск к Запорожской области на трёх направлениях.
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Президент Украины Зеленский заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что зерновая сделка продлевается на 120 дней.
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В России за сутки госпитализировали 1113 человек с коронавирусом
За сутки в России госпитализированы 1113 человек с коронавирусом. Накануне в больницы попали 1219 пациентов с COVID-19.
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Маринин — о Горшкове: он до конца оставался преданным льду и спорту
Олимпийский чемпион Максим Маринин выразил соболезнования в связи со смертью президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.
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Вяльбе — о Горшкове: ушла эпоха
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала новость о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.
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Депутат Госдумы Шеремет заявил, что это Киев обязан выплатить России репарации
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что это Киев обязан выплатить России репарации.