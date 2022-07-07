По данным источников из Франции, России и Донбасса, российские специалисты получили в своё распоряжение две французские гаубицы Caesar, поставленные Киеву в качестве военной помощи. И, как пишет BulgarianMilitary.com, они были не захвачены, а куплены Россией у Украины, причём по весьма сниженной цене.

По словам источников из Франции и Донбасса, в руки России попали две 155-мм самоходные гаубицы Caesar, поставленные Францией Киеву. Их передали «Уралвагонзаводу», пишет BulgarianMilitary.com.

Так, сначала французский юрист Режис де Кастельно написал на своей странице в Twitter, что Россия захватила эти орудия в невредимом состоянии. При этом он сделал приписку «Спасибо, Макрон, мы заплатим».

Затем ему ответили представители «Уралвагонзавода» и направили ироничные слова благодарности Макрону за эти гаубицы, хотя и отметили, что французская техника уступает российской МСТА-С. Источники в Донбассе подтвердили информацию о гаубицах, но отметили, что она к ним пришла из французских разведданных.

Но если сообщениями о захвате орудий во время боевых действий сложно кого-либо удивить, то позже пришла информация, что гаубицы были не захвачены, а проданы Украиной России. Цена за каждую составила по $120 тыс. При этом, как утверждает автор статьи, истинная цена такого орудия составляет порядка €7 млн. Эксперты отмечают, что скорее всего такая продажа состоялась при помощи военного посредника.

Причём автор статьи отмечает, что это не первый раз, когда украинских военных подозревают в коррумпированности и желании максимально нажиться. Так, 2 июня сайт BulgarianMilitary.com писал о том, что как минимум один переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin продавался в даркнете за $30 тыс. Продавец неизвестен, но место поставки указано — Киев.

Как пишут пророссийские каналы в соцсетях, Украина перепродаёт поставляемое НАТО оружие на Ближний Восток и в Северную Африку, но любой человек с зашифрованным браузером может купить его.

И Интерпол об этом знает, пишет журналист. Эксперты отмечают, что оружие может попасть в руки криминальных элементов, и происходит это не без вины западных правительств, которые не хотят устанавливать на такое оружие должную защиту. Даже американская разведка не в курсе, куда идёт поставляемое на Украину оружие.

Например, автор статьи приводит ссылку на своих немецких коллег, которые писали, что один украинский вертолёт, который пытался эвакуировать солдат из Мариуполя, был сбит противовоздушными ракетами Stinger, поставленными США.

Что же до двух гаубиц, то они, по всей видимости, будут разобраны на части и изучены российскими военными. А затем, возможно, российские военные будут их использовать на Украине. При этом оружия были лишены французские военные, а Марокко придётся подождать заказанную технику, поскольку из-за Украины их заказ был отложен в долгий ящик.

Наконец, автор статьи в BulgarianMilitary.com отмечает факт, «о котором никто не смеет говорить»: чтобы провернуть такую сделку, в армии должна быть сильная коррупция, особенно среди военного командования и младших офицеров.