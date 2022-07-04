Parlamentní Listy: Запад поддерживает Украину больше на словах, чем на деле — самому воевать нечем
Постепенно становится понятно, что поддержка Украины Западом на словах намного больше реальной, считает генерал в запасе, бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор. Как рассказал он в интервью изданию Parlamentní Listy, резервы и возможности оборонной промышленности ограничены, и всё, что можно было отправить Киеву, уже закончилось.
«Советское наследство уже почти кончилось. Оружие, которым украинцы умеют пользоваться, а это зенитно-ракетные, противотанковые системы и так далее, им уже отправили. Теперь такого оружия у нас самих мало, и приходится думать о том, что если начнётся конфликт, нужны будут какие-то резервы, поскольку возобновить производство этого оружия не так-то просто», — рассказал Шандор.
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