France 2: «пулемёты времён Второй мировой» — отступающие из Лисичанска украинцы показали, с чем воевали против России
Это новая линия фронта. Теперь, когда Лисичанск пал, эта деревня находится в зоне досягаемости российских орудий. Сразу после взрыва — густой дым.
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Уже три дня так.
На улицах всё ещё встречаются мирные жители, наблюдающие за приходом русских.
ВТОРОЙ МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Да, неспокойно. Я еду домой.
И постоянные звуки залпов. Снаряды пролетают у нас над головами. Если немного отдалиться от фронта, отъехать назад, можно встретить отступающие войска — вот этих солдат с их повреждённым танком.
КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы едете из Лисичанска?
УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ: Да.
КОРРЕСПОНДЕНТ: Как там было?
УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ: Пекло.
КОРРЕСПОНДЕНТ: Что значит «пекло»?
УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ: Вернёмся туда, тогда расскажу.
На одном танке скопление солдат. Большая часть войск покинула Лисичанск ночью. В лесу отдыхает пехотный взвод. Обессиленные мужчины спят. Мы здороваемся с командиром. На его машине следы снарядов, которые чуть его не убили. Мы показываем ему кадры, на которых русские устанавливают свой флаг над Лисичанском.
КОМАНДИР ПЕХОТНОГО ВЗВОДА: Это они уже там, да?
КОРРЕСПОНДЕНТ: Что вы чувствуете?
КОМАНДИР ПЕХОТНОГО ВЗВОДА: Разочарование, конечно.
КОРРЕСПОНДЕНТ: Вам грустно?
КОМАНДИР ПЕХОТНОГО ВЗВОДА: Грустно, конечно.
КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы злитесь?
КОМАНДИР ПЕХОТНОГО ВЗВОДА: Ну, да.
Эти пехотинцы поднимаются наверх, чтобы показать нам оружие, с которым они вели бои — и проиграли. Пулемёт — настоящий антиквариат
УКРАИНСКИЙ ПЕХОТИНЕЦ: Вот, посмотрите. 1944-й. Написано.
КОРРЕСПОНДЕНТ: И вы его используете?
УКРАИНСКИЙ ПЕХОТИНЕЦ: Да, конечно.
После каждого выстрела они должны заливать в него воду, чтобы охладить орудие. Ещё у них есть вот такие ручные пулемёты — советская модель 30-х годов.
ВТОРОЙ УКРАИНСКИЙ ПЕХОТИНЕЦ: Это несравнимо с тем, что есть у них.
ТРЕТИЙ УКРАИНСКИЙ ПЕХОТИНЕЦ: Для обороны это ничто.
Дата выхода в эфир 04 июля 2022 года.
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