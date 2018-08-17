Deutsche Wirtschafts Nachrichten Оригинал

DWN: немецкие школы столкнулись с недостатком финансирования

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Из-за увеличения числа детей и высоких цен на строительство инфраструктуры немецкие школы и детские сады испытывают дефицит финансирования в несколько миллиардов евро, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По словам немецких экспертов, преодоление инвестиционного дефицита займёт до семи лет.
DWN: немецкие школы столкнулись с недостатком финансирования
Reuters

У немецких муниципалитетов не хватает более €50 млрд на школы и детские сады, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По данным немецкого банка KfW, по сравнению с предыдущим годом недостаток инвестиций в школы вырос на €14,9 млрд, в детские сады — на €7,6 млрд.

В общей сложности дефицит средств составляет около €55 млрд. Причиной дефицита стало увеличение числа детей за последние шесть лет на 450 тысяч человек, пояснил главный экономист банка KfW Йорг Цойнер.
 
По словам эксперта, инвестиции в муниципалитеты в последние годы медленно увеличиваются, однако большая их часть уходит на покрытие растущих цен на строительство инфраструктуры. При нынешнем уровне инвестиций преодоление дефицита в немецких школах и детских садах займёт примерно семь лет, резюмировал Цойнер.
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