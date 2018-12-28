France Culture: Европа стала ареной «газовой битвы»

Европа окончательно превратилась в «поле брани», где меряются амбициями поставщики газа, пишет сайт France Culture. Как подчёркивается в материале радиостанции, преимущество пока за Россией — её газ пока остаётся для Брюсселя незаменимым, а к тому же Москва смогла завлечь европейцев новыми проектами газопроводов. Между тем, по мнению автора материала, США ещё могут помешать Москве.

«Россия использует проекты газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» для того, чтобы укрепить своё влияние на безопасность и стабильность Центральной и Восточной Европы; Соединённые Штаты выступают категорически против этих двух проектов, и мы настоятельно советуем Венгрии и её соседям присоединиться к нам и также выступить против них». Так говорил министр энергетики США Рик Перри, выступая 13 ноября этого года в Будапеште, пишет сайт радиостанции France Culture. Как отмечает журналист издания Эрик Бьегала, чиновник отправился в Венгрию во время третьего этапа своего турне по Восточной Европе, главной целью которого было «дать отпор газовому наступлению России» и предложить закупать вместо российского газа американский СПГ. Между тем, сейчас стало очевидно, что не только Восточная, а вся Европа окончательно превратилась в центральную точку мирового потребления природного газа, но и в «поле брани для амбиций различных производителей» голубого топлива, констатирует журналист.

Россия до начала двухтысячных годов была главным поставщиком газа для Европейского союза; по объёму закупаемого в России газа лидировала — как лидирует и сейчас — Германия, тогда как в плане доли российского газа наиболее зависимыми от Москвы государствами являлись восточноевропейские, пишет автор. Задуматься об этой зависимости и о «склонности» Москвы пользоваться ею в своих интересах европейцев заставили кризисы в отношениях России и Украины 2006 и 2009 годов, во время которых Москва в самый разгар зимы просто «закрывала кран» для украинских потребителей — и оставляла таким образом без отопления многих жителей восточноевропейских стран, не имевших альтернативных поставщиков, говорится в материале.

С тех пор Европа стала активно работать над диверсификацией поставок — в частности, она наладила импорт азербайджанского газа и поучаствовала в создании газопровода «Северный поток» в обход Украины, продолжает Бьегала. Брюссель также модернизировал газовую инфраструктуру, благодаря чему, к примеру, Польша, Чехия и Венгрия получили возможность в случае прекращения Россией поставок газа через Украину закупать голубое топливо в соседних европейских странах. Наконец, в европейский рынок стали вкладываться и другие поставщики, в том числе и сжиженного газа; в первую очередь это были американцы, которые во время недавнего турне Рика Перри сумели подписать контракт с Польшей на поставку СПГ в течение 24 лет. По данным американской прессы, над строительством инфраструктуры под американский СПГ задумывается сейчас и Германия.

Впрочем, несмотря на все эти шаги, российский газ остаётся для Европы «незаменимым», убеждён журналист France Culture. Как поясняет Бьегала, во-первых, он дешёв и его много, а во-вторых, другие «классические» поставщики газа для ЕС — то есть, европейские государства, включая Голландию и Норвегию — сокращают объёмы поставок из-за того, что их собственные запасы газа исчерпываются. По этой причине, например, доля российского газа в структуре импорта Франции за последние годы выросла с 12 до 15%, а общий объём поставок Москвой голубого топлива за тот же срок повысился со 130 до 165 млрд кубометров.

Со своей стороны Россия старается укрепить позиции, устранив из цепочки поставок Украину — и хотя проект газопровода «Южный поток», который должен был пройти по дну Чёрного моря в Болгарию, ей реализовать так и не удалось, Москва не отказалась от своих амбиций, запустив два других проекта — «Северный поток-2», а также ещё один черноморский газопровод в направлении Турции, «Турецкий поток», отмечается в статье.

Если до конца 2019 года оба проекта будут реализованы — а именно к этому моменту истечёт срок соглашения о транзите газа между российским Газпромом и украинским Нафтогазом, — то России определённо удастся и обойти Украину, и закрепить своё доминирующее положение на европейском рынке, полагает автор. А объективных причин для неудачи просто нет: европейские правительства и предприятия сразу же «наперебой» ринулись участвовать и во втором «Северном», и в «Турецком» потоках, подчёркивает он.

Единственная сторона, способная не допустить строительства газопроводов, это США, которые могут «забомбить европейских партнёров Газпрома санкциями». Американские чиновники уже грозились сделать именно это, подчёркивая, что их позиция, конечно же, никак не связана с надеждами Вашингтона наладить поставку СПГ в Европу вместо российского газа — вот только в это слабо верится, в заключение иронизирует Бьегала.