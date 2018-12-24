WiWo: политические «заморозки» нипочём российско-немецкому сотрудничеству у Полярного круга

Инцидент в Керченском проливе вновь активизировал споры вокруг прокладки газопровода «Северный поток — 2», в том числе, и в Германии, пишет Wirtschaftswoche. Однако, немецкое правительство не желает обсуждать этот вопрос. При этом крупный российско-немецкий проект по добыче газа в Новом Уренгое и вовсе не испытывает на себе политического давления.

Когда у полярного круга начинается полярная ночь, солнце даже в полдень лишь едва показывается над горизонтом, пишет Wirtschaftswoche. Температура колеблется у отметки —30 градусов по Цельсию. Однако такие условия являются лучшими в «газовой столице» России, Новом Уренгое, потому что они означают большее количество работы. Здесь находится совместное российско-германское предприятие по добыче газа УКПГ-31 «Ачимгаз», принадлежащее компаниям Wintershall и «Газпром Добыча Уренгой».

Это предприятие было основано 15 лет назад: оно добывает газ из труднодоступного и глубоко залегающего месторождения. Как сообщает издание, этот газ, в том числе, планируется поставлять и через строящийся «Северный поток — 2».

По данным Wirtschaftswoche, в день здесь добывается 28 миллионов кубометров газа и 12 000 тонн конденсата. Такие объемы, по данным «Ачимгаза», позволяют в год снабжать около 15 000 немецких домохозяйств. «Это абсолютно уникально», — говорит член правления «Ачимгаза» Инго Нойберт. Издание отмечает, что о политических трениях между Россией и Западом, здесь, на Крайнем Севере, никто и знать не хочет. Тем не менее, именно в сфере поставок газа сейчас возникают проблемы.

В свете обострения ситуации вокруг Украины, спор по поводу прокладки второй ветки «Северного потока» разгорелся вновь. Между тем, к концу года стройка должна достичь немецких территориальных вод, а ещё через год запланирована отправка первой партии газа в прибрежный немецкий город Лубмин. Наиболее активно против реализации проекта выступают США, страны Балтии, Польша и Украина.

Издание пишет, что после инцидента с задержанием украинских судов и матросов в Керченском проливе, призывы остановить прокладку газопровода вновь стали слышны и в Германии. Анналена Бербок из партии «Зелёных» подчеркнула, что теперь нужно выйти из этого проекта, однако правительство ФРГ не желает дискутировать по этому вопросу.

Что же касается «Ачимгаза», то на его деятельность кризис в отношениях с Украиной не повлияет. Предприятие планирует разрабатывать месторождения ещё 50 лет: сейчас в его распоряжении находится 100 буровых установок. Как утверждает один из работников «Ачимгаза» Дин Кадаев, политические «заморозки» пока никак не сказывались на работе.