Handelsblatt: Вашингтон нацелился в самое сердце «Северного потока — 2»

США планируют ввести санкции против фирм, занимающихся прокладкой труб для «Северного потока — 2», сообщает Handelsblatt. Такое решение может иметь самые серьёзные последствия для всего проекта, потому что эти фирмы являются узкоспециализированными и найти им замену практически невозможно. Впрочем, Вашингтон может и не решиться на такой шаг, потому что сам пользуется услугами этих компаний при добыче нефти и газа в Мексиканском заливе.

Предупреждение «санкции близко», сделанное Трампом в стиле «Игры Престолов» в прошедшем году, в основном, относилось к Ирану, пишет Handelsblatt, а в этом году оно, в первую очередь, направлено в адрес Германии.

Немецкое правительство обеспокоено тем, что США не откажутся от своих устремлений остановить постройку газопровода «Северный поток — 2». В американском госдепе готовят санкционные планы, а посол США в Германии Ричард Гренелл стал глашатаем всех противников строящегося газопровода. Как сообщает издание, Гренелл при любом удобном случае критикует новый «Северный поток».

Более того, если убеждения не действуют, посол прибегает к угрозам: в своём интервью для Handelsblatt Гренелл заявил, что все предприятия, участвующие в проекте, «находятся в постоянной опасности, потому что санкции весьма вероятны». Посол также добавил, что уверен: все компании самостоятельно выйдут из «Северного потока — 2».

Согласно имеющейся у издания информации, США, в первую очередь, нацеливаются на узкоспециализированные строительные фирмы, которые занимаются прокладкой труб по дну моря. В частности, речь идёт о швейцарской фирме Allseas (отвечает за прокладку около 90% труб проекта, согласно данным, полученным изданием из источников, близких к отрасли) и итальянской фирме Saipem, уже завершившей свою часть работы над новым газопроводом. Возможные санкции против Allseas могут привести к серьёзнейшим последствиям, как для самой фирмы, так и для «Северного потока».

Handelsblatt напоминает, что «Северный поток — 2» удвоит поставки газа в Европу по дну Балтийского моря. Его осуществлением занимаются компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie, Shell и «Газпром». Известия о возможных штрафных мерах со стороны США приходят не вовремя, потому что предстоит ещё много работы: к концу прошлой недели было проложено 400 км труб, тогда как общая протяжённость состоящего из двух ниток газопровода составит 2440 км. Оказывая давление на фирмы, прокладывающие трубы, Вашингтон нацелился «в самое сердце» проекта: в особенности это касается Allseas — такую узкоспециализированную компанию очень сложно заменить.

Рост вероятности санкций проистекает не только из стратегических соображений США, но ещё и из изменившегося внутриполитического расклада в Вашингтоне: по мнению Юлианны Смит, работающей в академии Роберта Боша в Берлине, «успех демократов на промежуточных выборах ограничил внутриполитическую повестку Трампа, поэтому стоит ожидать, что он будет уделять больше внимания внешней политике».

Издание пишет, что немецкое правительство обеспокоено и ведёт постоянные переговоры с американской стороной, пытаясь убедить Вашингтон в том, что «Северный поток» — это экономический проект, который призван улучшить состояние энергетической безопасности Европы. В политических кругах Германии настаивают на том, что у страны, и у Европы в целом, есть право на самостоятельное решение данного вопроса. В Берлине не желают, чтобы Вашингтон «определял энергетическую политику Европы».

Незадолго до Рождества Allseas отправила в Балтийское море корабль Pioneering Spirit — крупнейшее в мире и крайне дорогостоящее судно для прокладки труб. Возможные санкции и приостановка деятельности Allseas губительны для этого корабля — в идеале он должен всегда находится в действии.

При этом Handelsblatt информирует, что американцы по-прежнему рассматривают вариант с отказом от введения санкций. Дело в том, что штрафные меры против компаний-прокладчиков ударят и по США, пользующимися их услугами на месторождениях в Мексиканском заливе.

Ситуация осложняется тем, что противники «Северного потока» есть и в Германии: ряд политиков, в том числе из правящей партии, призывают к отказу от поддержки проекта, а также критикуют германские власти за недостаточное внимание к страхам стран Восточной Европы по поводу стремления России к наращиванию влияния. Однако, как отмечает издание, даже самые ярые противники газопровода отрицательно относятся к вмешательству США в европейские дела. Также нет единства и в американской политике: демократы, с одной стороны, также не поддерживают «Северный поток», но с другой стороны настаивают на необходимости многостороннего подхода в трансатлантических отношениях.

Издание также напоминает, что против газопровода выступают не только США: жёсткая критика звучит, к примеру, со стороны Польши. В разговоре с Handelsblatt польский министр иностранных дел Яцек Чапутович потребовал остановить постройку «Северного потока», заявив, что его создание подрывает антироссийские санкции и угрожает независимости Украины.