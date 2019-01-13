Bild: «попытка шантажа» — посол США пригрозил немецким концернам санкциями за участие в «Северном потоке — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл «открыто» пригрозил немецким компаниям санкциями, если те не откажутся от участия в проекте российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bild. По информации таблоида, руководство концернов, однако, восприняло письма американского дипломата как «попытку шантажа», а в МИД ФРГ заявления Гренелла и вовсе вызвали волну негодования.

Посол Соединённых Штатов в Германии Ричард Гренелл «открыто» пригрозил санкциями США немецким концернам, которые принимают участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bild.

Как отмечает таблоид, «своё вмешательство» в дела немецких компаний американский дипломат объяснил в письмах следующим образом: по его словам, если из-за «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» импорт газа в Европу через Украину станет ненужным, то Киев утратит своё значение в сфере политики безопасности, а угроза «российских интервенций» якобы вырастет.

К тому же, аргументирует Гренелл, Европейский союз станет зависимым от Российской Федерации в сфере энергетической безопасности.

«В результате фирмы, которые поддерживают строительство обоих трубопроводов, активно подрывают безопасность Украины и Европейского союза», — констатировал в письмах посол Соединённых Штатов в Германии.

Немецкие концерны, подчеркнул Гренелл, должны прекрасно понимать, что проект «Северный поток — 2» представляет угрозу для энергетической безопасности Европы и что из-за него можно лишиться репутации и попасть под санкции.

По информации Bild, немецкие концерны, однако, восприняли письма посла США как «попытку шантажа». В министерстве же иностранных дел ФРГ заявления Гренелла и вовсе вызвали волну негодования. В ведомстве считают, что действия американского посла элементарно не соответствуют дипломатическим традициям.