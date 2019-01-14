CM: колонизаторские замашки посла США в ФРГ выдают истинные намерения Вашингтона в Европе

Посол США Ричард Гренелл любит «корчить из себя колонизатора в Германии», пишет Contra Magazin. Буквально недавно он пригрозил санкциями целому ряду немецких компаний за то, что они участвуют в проекте «Северный поток — 2» и тем самым якобы «активно подрывают» безопасность Украины и ЕС. На деле же, убеждён автор статьи Марко Майер, Гренелла гораздо больше заботят интересы Вашингтона в Европе.
Соединённые Штаты пригрозили немецким концернам санкциями, если те не откажутся от участия в проекте российского газопровода «Северный поток — 2», который всего-навсего «должен улучшить обеспечение Европы природным газом», пишет Contra Magazin.
Сделал это посол США в ФРГ Ричард Гренелл, который «любит корчить из себя колонизатора в Германии», уточняет автор статьи Марко Майер.
Американский дипломат разослал руководству немецких концернов письма с «откровенными угрозами» и тем самым «в очередной раз вмешался во внутренние дела Германии», констатирует журналист Contra Magazin.
По словам посла Соединённых Штатов в Германии, фирмы, которые поддерживают строительство российского газопровода «Северный поток — 2», якобы «активно подрывают» безопасность Украины и Европейского союза.
На деле же, убеждён автор статьи Марко Майер, Ричарда Гренелла гораздо больше заботят интересы США в Европе.
«Украина как-никак служит генератором напряжённости в отношениях с Российской Федерацией. Таким образом Североатлантический альянс может продолжать свой агрессивный курс по отношению к России. Кроме того, американцы хотят продавать в Европе свой грязный и дорогой сланцевый газ, что, разумеется, не так просто из-за выгодных условий, которые предлагает Россия», — поясняет журналист Contra Magazin.
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