Le Figaro: «Северный поток-2» подлил масла в огонь политических дискуссий в Европе

Хотя Меркель считает «Северный поток— 2» проектом экономическим, а не политическим, тем не менее он уже отравляет американо-немецкие отношения, и не только. Как отмечает Le Figaro, он привёл к политическому расколу во всей Европе. Противники проекта видят в нём российскую газовую экспансию и рост энергетической зависимости Европы от Москвы.

«Дело «Северного потока — 2» отравляет немецко-американские отношения и ставит вопрос об энергетической зависимости Европы от России», — констатируют Пьер Авриль и Николя Баротт в статье для Le Figaro.

Посол США в ФРГ Ричард Гренелл разослал участвующим в проекте немецким корпорациям, в том числе Uniper и Wintershall, «письма с угрозами», где он указывает, что они рискуют оказаться под санкциями. В ответ министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что проект отвечает всем необходимым требованиям, и добавил, что в Германии «гарантирована свобода слова», и потому он не видит необходимости «комментировать каждое письмо». Трамп в ответ заявил, что Германия «находится в руках Москвы», отмечают в издании.

Анализируя причины конфликта, авторы статьи подчёркивают, что канцлер ФРГ Ангела Меркель с самого начала поддерживала проект «Северного потока— 2», который она называет исключительно экономическим, но не политическим. Дело в том, что Меркель стремится к диверсификации источников энергии в стране, так как уже было принято решение о закрытии АЭС в Германии, а угольные ТЭС являются серьезным источником загрязнения. При этом авторы статьи отмечают, что доля российского газа в Германии уже достигла 40%, и страна рискует оказаться в зависимом положении от России.

Основным аргументом США против «Северного потока — 2» является украинский кризис. «Американцы опасаются, что Россия может использовать энергоресурсы как средство геополитического давления. Новый трубопровод только расширит её возможности. Кроме того, «Северный поток — 2» окончательно поставит крест на газотранспортной системе Украины и тем самым лишит её ценного источника доходов», — отмечается в статье.

Но это не является единственной причиной, по которой успех проекта нежелателен для США. «Пытаясь заблокировать проект, Дональд Трамп надеется создать новый европейский рынок сбыта для американского сжиженного природного газа (СПГ)». В статье отмечается, что хотя Германию не устраивает цена на СПГ, «в знак доброй воли» правительство ФРГ «изучает возможности финансирования для строительства терминала по разгрузке американского СПГ».

«В Европе возник очередной раскол» — констатируют в издании, — «государства ЕС придерживаются разных взглядов и неодинаково относятся к угрозе влияния Москвы». Так, Франция, хоть и с осторожностью, поддерживает позицию ФРГ. Кроме того, проект поддержали Швеция и Финляндия. Против же выступают Польша, страны Балтии, а также Дания, территорию которой «Газпром» уже намерен обойти; кроме того, приостановить проект рекомендует и Европарламент.

Анализируя, какие цели преследует российская газовая дипломатия, авторы статьи упоминают недавнюю церемонию открытия в Калининграде терминала приёма СПГ, в которой участвовали Владимир Путин и Алексей Миллер. Открытие этого терминала позволит отказаться от старого советского газопровода, который доставлял газ в Калининград через Белоруссию и Литву. В статье отмечается, что существование этого газопровода было «не по душе Вильнюсу, который после провозглашения независимости в 1991 году больше не хочет полностью зависеть от российского газа». Появление в Литве терминала приёма газа от норвежской Statoil в 2015 году «вызвало гнев Владимира Путина». Открытие терминала приёма СПГ в Калининграде авторы статьи называют «последним словом» в конфликте между Москвой и Вильнюсом.

В качестве других примеров российской газовой экспансии авторы приводят открытие нового участка «Турецкого потока», доставляющего российский газ на Балканы и в Южную Европу в обход Украины, и проект «Южного потока», который Еврокомиссии «удалось два года назад сорвать». Между тем, готовность Болгарии, Сербии и Венгрии обеспечить транзит газа из «Турецкого потока» «раздражает Брюссель». Эти планы также не нравятся США: в ноябре министр энергетики США Рик Перри предостерёг правительство Виктора Орбана от соблазна присоединиться к «Турецкому потоку».Он в частности подчеркнул: «Россия использует газопроводы, чтобы укрепить собственный контроль в ущерб безопасности и стабильности Центральной и Восточной Европы».

И пример Украины в этом плане показателен. Говоря об этом, авторы вспоминают «газовые войны» между Россией и Украиной. Как известно, Россия несколько раз перекрывала газовый вентиль: в первый раз в 2006 году и затем ещё через два года. «По официальной версии, все упирается в деньги, поскольку Украина отказывалась следовать законам рынка и активно пользовалась статусом бывшей советской республики в плане льготных цен на газ. Сегодня по этим экономическим вопросам ведётся разбирательство в Арбитражном суде Стокгольма», — говорится в статье.

Авторы приводят слова главы украинского «Нафтогаза» Алексея Коболева, который транзит российского газа связывает напрямую с выживанием Украины и не только. «Если через нашу территорию больше не будет транзита, это откроет дверь для крупномасштабного военного нападения России на нашу страну. Речь идет не только о нашей безопасности, но и безопасности Европейского союза!» — цитирует Коболева французское издание.