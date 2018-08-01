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112: суд лишил русский язык статуса регионального в Николаевской области

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Николаевский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального в области. Как сообщает «112 Украина», таким образом суд признал противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета от 2012 года о присвоении русскому языку статуса регионального.
112: суд лишил русский язык статуса регионального в Николаевской области
Reuters

В Николаевской области суд лишил русский язык статуса регионального. Как передаёт «112 Украина», Николаевский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета от 7 сентября 2012 года №4 «О реализации требований закона «Об основах государственной языковой политики» в Николаевской области.  

Как напоминает телеканал, в 2012 году с целью реализации закона «Об основах государственной языковой политики» признано, что на территории Николаевской области наряду с украинским языком как государственным действует русский язык как региональный. В то же время в феврале 2018 года Конституционный суд указанный закон признал не соответствующим Конституции. 
 
Поскольку областным советом самостоятельно не принимались меры к приведению решения в соответствие действующему законодательству, первый заместитель прокурора области обратился в суд с иском о признании недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.
 
Суд согласился с доводами прокурора, признав противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета.
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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