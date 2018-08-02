Verge: США обвинили троих украинцев в краже данных более 15 млн кредитных карт

США выдвинули обвинения против задержанных в Европе троих украинцев Дмитрия Фёдорова, Фёдора Гладыря и Андрея Колпакова, сообщает Verge. Как полагает американская сторона, обвиняемые организовали масштабную хакерскую атаку на более 100 компаний США и через кассовые терминалы похитили данные более 15 млн кредитных карт.

Трое граждан Украины были арестованы по обвинению в организации масштабной хакерской атаки, целью которой стали более 100 американских компаний, включая сети ресторанов Chili’s, Arby’s и Chipotle, пишет The Verge. Как сообщается, за всё время своей деятельности злоумышленники похитили данные более 15 млн кредитных карт с более 6500 кассовых терминалов, расположенных в точках продаж и обслуживания компаний.

Обвиняемые Дмитрий Фёдоров, Фёдор Гладырь и Андрей Колпаков принадлежат к хакерской группировке Carbanak*. Информацию преступники получали с помощью вредоносных программ, которые устанавливались на компьютеры пострадавших через вложения в электронные письма, под видом утерянных броней в отелях и прочих важных документов. Так, в одном случае хакеры прислали сообщение от лица Управления по контролю над продуктами питания и лекарственными средствами США, известив компанию о пищевом отравлении клиентов. В письме было сказано: «Во вложении вы найдёте расписание проверок, которые будут проводиться в вашем ресторане». И конечно, при открытии вложенного файла компьютер заражался вредоносной программой.

Против украинцев выдвинуты обвинения по 26 пунктам в сговоре, мошенничестве, кибервзломах и хищении личных данных с отягчающими обстоятельствами. Следователи считают, что для проведения кибератак злоумышленники создали подставную компанию по обеспечению компьютерной безопасности и предлагали корпоративным клиентам выгодные предложения по испытанию защиты их систем.

Как отмечает ресурс, аресты состоялись в Германии, Польше и Испании, при помощи местных властей. В марте опять-таки в Испании полиция заявила, что она задержала одного из лидеров группировки Carbanak, некоего украинца «Дениса К.».

* Группировка также известна под названием FIN7 (прим. ИноТВ).