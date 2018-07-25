Левый берег Оригинал

ЛБ: спикер парламента Словакии осадил посла Украины за угрозы в адрес депутатов

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Посол Украины в Словакии Юрий Мушка пригрозил словацким депутатам, которые собираются посетить Крым, запретом на въезд на Украину. Как пишет «Левый берег», в ответ на это спикер словацкого парламента Андрей Данко заявил, что посол не должен указывать депутатам, куда им можно ехать.
ЛБ: спикер парламента Словакии осадил посла Украины за угрозы в адрес депутатов
Reuters

Группа словацких депутатов во главе с внефракционным Петером Марчеком на прошлой неделе заявила, что посетит Крым в августе. Как пишет «Левый берег», они также сообщили, что собираются прибыть на полуостров из Москвы.

В ответ на это посол Украины Юрий Мушка заявил, что в случае такой поездки словакам грозит запрет на въезд на Украину.
 
«Те, кто посещает Крым, нарушают законы Украины, и украинская сторона ответит на это решение. Думаю, люди, которые посетят Крым, в будущем столкнутся с запретом», —  заявил посол. 
 
Как отмечает издание, спикер словацкого парламента Андрей Данко, в свою очередь, заявил, что посол «не должен указывать депутатам, куда им можно ехать». 
 
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