ЛБ: спикер парламента Словакии осадил посла Украины за угрозы в адрес депутатов

12:51
Тренер Собкин сказал, что здоровье не является причиной ухода Южного из большого спорта
Тренер Борис Собкин заявил, что здоровье не является причиной ухода его ученика Михаила Южного из большого спорта.
12:50
В день «трёх восьмёрок» в августе в Кемерове поженятся 88 пар
В день «трёх восьмёрок», 18 августа 2018 года, в Кемерове планируют пожениться 88 пар. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на управление областного ЗАГС.
12:48
Названы лауреаты правительственной премии имени Фёдора Волкова
Стали известны лауреаты правительственной премии имени Фёдора Волкова, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт кабмина.
12:41
Депутат Верховной рады Куприй осудил поведение Усика после боя с Гассиевым
Депутат Верховной рады Виталий Куприй осудил поведение украинского боксёра Александра Усика после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
12:41
Число жертв взрыва на избирательном участке в Пакистане увеличилось до 31
Число жертв взрыва на избирательном участке в Пакистане увеличилось до 31.
12:38
Госдума приняла закон об изучении родных языков
Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон об изучении родных языков. Об этом сообщает РИА Новости.
12:34
В Хабаровске из-за неполадок оборудования около 100 тысяч человек остались без света
В Хабаровске из-за неполадок оборудования около 100 тыс. человек остались без электроэнергии.
12:25
Дешам рассказал, как бы противостоял Мбаппе на поле
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением насчёт стиля игры нападающего Килиана Мбаппе.
12:17
Суд арестовал ещё двоих фигурантов дела о пытках в ярославской колонии
Заволжский суд Ярославля арестовал ещё двоих сотрудников колонии №1, задержанных за пытки осуждённого. Об этом сообщает РИА Новости.
12:13
Белоруссия в шесть раз увеличила сроки пребывания иностранцев без виз
Белоруссия в шесть раз увеличила сроки пребывания в стране иностранных туристов без виз — с пяти до 30 дней при условии, что они въезжают через Национальный аэропорт Минск.
12:05
Тарпищев прокомментировал решение теннисиста Южного завершить карьеру в этом году
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Михаила Южного прекратить профессиональную карьеру после турнира в Санкт-Петербурге, который пройдёт в сентябре.
11:55
Госдума увеличила лимит рекламы на телевидении
Государственная дума приняла закон об увеличении лимита рекламы в часовых программах на телевидении с 15% до 20%, сообщает РИА Новости.
11:54
В Кировской области начали проверку по факту избиения водителя «скорой»
В Кировской области начали доследственную проверку по факту избиения водителя скорой помощи в столице региона, сообщает «Реальное время».
11:50
Грамматиков предложил клубам РПЛ португальскую систему доходов
Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков предложил клубам Российской премьер-лиги обеспечивать себя по аналогу с клубами из Португалии.
11:38
МИД Таджикистана направил России ноту в связи с убийством девочки в Серпухове
Министерство иностранных дел Таджикистана направило России ноту с требованием провести тщательное расследование и наказать преступника, убившего пятилетнюю гражданку Таджикистана в Серпухове.
11:34
Патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в День празднования 1030-летия Крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 июля совершит Божественную литургию в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, День празднования 1030-летия Крещения Руси.
11:31
В Федерации автовладельцев оценили закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД
Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал RT принятие Государственной думой в третьем чтении закона, согласно которому разрешается регистрация новых автомобилей без посещения ГИБДД.
11:29
Суд арестовал фигуранта дела о пытках в ярославской колонии
Заволжский районный суд Ярославля арестовал одного из подозреваемых в пытках осуждённого в ярославской колонии.
11:29
Баскетболист Ухов перешёл из «Пармы» в ЦСКА
Защитник сборной России по баскетболу Иван Ухов перешёл из пермской «Пармы» в московский ЦСКА.
11:22
Актриса Театра киноактёра поделилась воспоминаниями об Александре Исакове
Актриса Государственного театра киноактёра Наталья Тищенко в беседе с RT рассказала о совместной работе и дружбе с Александром Исаковым.
11:18
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту
На железнодорожной части Крымского моста началась укладка рельсов, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на инфоцентр. Как заявил руководитель проекта на участке строительства моста Евгений Чибышев, на пролётах уложат плети бесстыкового пути длиной 440 м с последующим ввариванием между ними уравнительных стыков для компенсации температурных расширений.
11:15
Шведский хоккеист Нордин умер на 22-м году жизни
Шведский защитник хоккейного клуба «Харнёсанд», выступающего в первом дивизионе Швеции, Йеспер Нордин умер на 22-м году жизни.
11:07
Под Суздалем найдена редчайшая печать древнерусского сановника
В ходе раскопок под Суздалем учёные Института археологии Российской академии наук обнаружили редкую печать древнерусского сановника по имени Дамиан, сообщает ТАСС.
11:05
Акула попала в клетку легендарного баскетболиста Шакила О’Нила во время съёмок телешоу
Во время телевизионного шоу Shark week произошёл необычный случай с прославленным американским баскетболистом Шакилом О’Нилом.
10:52
Генсек профсоюза футболистов и тренеров допускает, что РПЛ может стать лигой закрытого типа
Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков рассказал о своём отношении к тому, что Российская премьер-лига (РПЛ) будет проводить лицензирование клубов.
10:51
Госдума приняла закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, согласно которому разрешается регистрация новых автомобилей без посещения ГИБДД.
10:44
Один из подозреваемых в пытках осуждённого в ярославской колонии признал себя виновным
Один из подозреваемых в пытках осуждённого в ярославской исправительной колонии №1 признал себя виновным.
10:34
Пропавший легкомоторный самолёт обнаружен на территории Новосибирской области
Пропавший после вылета из Новосибирска в Томск легкомоторный самолёт обнаружен на территории Новосибирской области, пилот погиб.
10:34
Серена Уильямс обвинила допинговые службы в дискриминации
Американская теннисистка Серена Уильямс осталась возмущена очередной проверкой на допинг.
10:29
Источник сообщил о гибели 38 человек при взрыве в сирийском городе Эс-Сувейда
В результате взрыва в сирийском городе Эс-Сувейда погибли 38 человек.
10:21
В Мурманске началась загрузка топлива в реакторы первой российской плавучей АЭС
В Мурманске на первом российском плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» началась загрузка ядерного топлива, сообщает РИА Новости.
10:18
Канадский тренер Бохнер подписал контракт с ФХР и хоккейным клубом СКА
Канадский тренер Даниэль Бохнер подписал контракт с Федерацией хоккея России (ФХР) и санкт-петербургским клубом СКА, выстпающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
10:15
СМИ узнали о возможных изменениях условий выдачи ОСАГО
В Минфине предложили рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с учётом стиля вождения. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обновлённые поправки Минфина в закон «Об ОСАГО».
10:05
Мужская сборная России по сабле уступила Италии в 1/4 финала ЧМ по фехтованию
Мужская сборная России по сабле не смогла преодолеть барьер 1/4 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в китайском Уси.
10:03
СК России заочно предъявил обвинения экс-министру обороны Украины
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в России.
10:01
Рубль растёт к доллару
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
09:55
«Газпром» построил 1954 км газопровода «Сила Сибири»
Компания «Газпром» построила 1954 км газопровода «Сила Сибири», что составляет 90,5% его линейной части.
09:55
Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолёт вынужденно сел в Казани
Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолёт вынужденно сел в Казани из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.
09:52
Экс-футболист «Краснодара» Лаборде перешёл в кипрский «Анортосис»
Бывший полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде перешёл в кипрский клуб «Анортосис».
09:48
Более 20 человек погибли при взрыве во время выборов в Пакистане
При взрыве в пакистанском городе Кветта погибли не менее 22 человек, 30 получили ранения.
09:46
В Совфеде оценили опасения Трампа о «вмешательстве» России в следующие выборы в США
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что он опасается «вмешательства» России в грядущие президентские выборы.
09:40
Уголовное дело возбуждено в отношении главы НПО Лавочкина
Уголовное дело возбуждено в отношении главы НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского.
09:36
Теннисист Михаил Южный объявил, что в сентябре завершит профессиональную карьеру
Российский теннисист Михаил Южный объявил, что завершит профессиональную карьеру после турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.
09:30
СМИ назвали российский корабль с самым мощным вооружением
Российский эскадренный миноносец «Лидер» проекта 23560 будет «самым серьёзно вооружённым кораблём» в мире.
09:29
В суд поступило ходатайство об аресте сотрудников ярославской колонии
В Заволжский районный суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения пятерым сотрудникам ярославской колонии № 1 по делу об избиении заключённого летом 2017 года.
09:19
Собянин рассказал, сколько денег принёс ЧМ-2018 по футболу Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об общей стоимости реконструкции главной арены чемпионата мира по футболу 2018 года «Лужники».
09:10
Синоптики рассказали о возвращении жары в Москву 26 июля
Синоптики заявили, что прогнозируемая на 25 июля жара вернётся в четверг, 26 июля.
08:57
В Екатеринбурге 170 человек эвакуировали из роддома из-за пожара
В Екатеринбурге из-за возникшего в подвале роддома пожара эвакуировали 170 человек, в том числе 49 детей.
08:48
В прокуратуре заявили, что на борту пропавшего в Новосибирской области самолёта был только пилот
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, на борту пропавшего после вылета из Новосибирска легкомоторного самолёта был только пилот.
08:41
Названы дата и место похорон актёра Александра Исакова
Актёр Александр Исаков будет похоронен на Митинском кладбище в Москве. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные, опубликованные в соцсетях.