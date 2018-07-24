112: основательница Femen покончила с собой в Париже

Одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже. Как сообщает «112 Украина», Шачко оставила записку, обращённую к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась, где написала: «Вы все фейк».

Художница и одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже. Как передаёт «112 Украина», об этом говорится в Telegram-канале Paris Burns.

«Оксана Шачко (одна из основательниц Femen) покончила с собой сегодня, 23 июля, в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращённую к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась. «Вы все фейк», — говорится в сообщении.

Как напоминает телеканал, Шачко родилась в Хмельницком 31 января 1987 года. В апреле 2008-го вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко она основала женское движение Femen.