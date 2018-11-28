WP: помимо близнецов с изменённой ДНК китайский генетик наблюдает ещё одну беременность

После жарких споров, разразившихся вокруг новости о прорыве китайского учёного Хэ Цзянькуя в сфере редактирования ДНК человека, генетик защитил своё исследование, сообщает пишет The Washington Post. Несмотря на критику и упрёки в неэтичности, Хэ заявил, что гордится, что путём генетических модификаций ему удалось добиться рождения двух здоровых девочек и подарить надежду их родителям.

Не так давно китайские генетик Хэ Цзянькуй потряс весь научный мир, заявив, что ему удалось добиться рождения первых в мире генетически модифицированных детей, пишет The Washington Post. Сегодня учёный утверждает, что в рамках своего исследования он наблюдает за ещё одной беременностью, где ребёнок тоже должен будет родиться с отредактированным геномом.

Учёный впервые после обнародования информации о его экспериментах появился на публике на международной конференции по генетике в Гонконге. Там Хэ Цзянкуй заявил, что он «гордится» своей работой. Как напоминает издание, с помощью редактирования генома девочек-близнецов учёный, несколько лет осуществлявший свою научную деятельность в Стэндфордском университете в США, сумел сделать организмы детей устойчивыми к ВИЧ.

«Мы должны проявить сострадание к миллионам семей с наследственными заболеваниями. Если у нас будет такая технология, мы сможем раньше начинать её использовать. Мы сможем раньше оказывать помощь тем, кому она необходима», — заявил Хэ Цзянькуй.

По словам учёного, на начальных этапах генных модификаций проводились эксперименты над мышами, затем над приматами и, наконец, начались клинические исследования с участием людей. Как отметил Хэ, в эксперименте приняли участие 8 пар, но одна из них в процессе отказалась. Во всех парах были ВИЧ-положительные отцы и здоровые матери.

В ходе искусственного оплодотворения появился 31 эмбрион, 70% из них были успешно редактированы. Китайский генетик заверил, что при использовании технологии CRISPR/Cas-9 никаких непреднамеренных изменений генома зафиксировано не было. Однако, как подчёркивает The Washington Post, пока неясно, сочтут ли коллеги китайского учёного весомыми его доказательства.

Новости об исследовании Хэ Цзянькуя, над которым он якобы тайно работал в одном из научных центров в южной части Китая, спровоцировали новые споры об этичности генных модификаций. Многие предположили, что подобные технологии в будущем позволят родителям заранее «проектировать» своих детей с «улучшенными характеристиками».

Во время речи китайского генетика лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Дэвид Балтимор заявил, что исследование, в рамках которого были рождены две девочки, свидетельствует о «неспособности научного сообщества к внутреннему регулированию».

Сам же Хэ заявил, что он против редактирования геномов с целью их «улучшения» и что он бы провёл такой же эксперимент над собственной дочерью, если бы перед ней стояла угроза ВИЧ. Сегодня, помимо двух родившихся здоровых близняшек, которые получили прозвища Лулу и Нана, генетик наблюдает за ещё одной беременностью, которая пока находится на ранней стадии.

Об исследовании Хэ стало известно как раз накануне гонконгской конференции. Ряд СМИ опубликовали интервью с генетиком, а сам учёный поделился информацией о своём прорыве на канале на YouTube. Как отмечает газета, новости поразили всех не только потому что генетики по всему миру до этого поддерживали добровольный мораторий на редактирование эмбрионов, но и потому что Хэ пока не опубликовал свою работу ни в одном журнале. Когда у учёного спросили, почему он держал своё исследование в секрете, он возразил, что открыто говорил о своей работе и даже обсуждал её с некоторыми американскими и китайскими коллегами.

Выступая на конференции в Гонконге, Хэ Цзянькуй вспомнил, как бывал в некоторых китайских деревнях, где треть населения была заражена СПИДом. «Я горжусь. Горжусь, потому что отец этих девочек думал, что потерял надежду навсегда», — утверждает учёный. По его мнению, его цель заключается в том, чтобы наиболее прозрачно и открыто представить миру его достижения и разработки, а затем пусть общество само решает, что с ними делать.

После того как сотни китайских учёных подписали два письма, в которых исследования Хэ называются «безумными», власти начали проверку. Университеты и научные центры, где генетик вёл свою работу, заявили, что они не знали, чем он занимается.

Тем не менее хотя многие осудили деятельность китайского генетика, нашлись и те, кто аккуратно поддержал его работу. Так, декан медицинского факультета Гарвардского университета Джордж Дейли подчеркнул, что Хэ, конечно, поступил неверно, но при этом отметил, что научное сообщество не должно игнорировать возможные преимущества генных модификаций в борьбе с заболеваниями.