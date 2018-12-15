Figaro: французские власти решили ужесточить закон о демонстрациях, а правозащитники бьют тревогу
Пока основное внимание СМИ сосредоточено на «кризисе «жёлтых жилетов», правительство Франции, не афишируя этого, работает над изменением законодательства в области массовых демонстраций, сообщает Le Figaro. Поводом послужили неоднократные вспышки насилия в ходе последних акций протестов, а также участие в них профессиональных погромщиков, прибывших исключительно для того, чтобы устраивать столкновения с полицией, разграблять магазины и портить городское имущество.
Хотя французские чиновники и представители сил правопорядка в ходе протестов неоднократно заявляли о необходимости сохранения права граждан на участие в демонстрациях, замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньез объявил о создании рабочей группы по внесению изменений в существующее законодательство о порядке проведения таких собраний.
Обсуждаемые поправки основаны на предложениях, внесённых сенаторами от партии «Республиканцы» в июне прошлого года. Их проект, в частности, предлагает устанавливать в месте демонстраций периметры контроля. Проход на митинг, таким образом, будет возможен только после досмотра со стороны сотрудников полиции.
Ещё одно предполагаемое изменение — запрет на участие в демонстрациях для отдельных лиц, сведения о которых будут предоставляться полиции или жандармерии. Таких граждан предлагается заносить в отдельную картотеку для наблюдения на национальном уровне. Как отмечает издание, подобные меры уже используются во Франции в отношении футбольных хулиганов. Помимо этого, предлагается ввести наказание за намеренную маскировку или сокрытие лица во время массовых собраний — нарушение запрета будет грозить годом тюрьмы и штрафом в размере €15 тыс. Также рассматривается возможность введения понятия гражданской ответственности за ущерб имуществу: «Тот, кто бьёт, тот и платит», — заключили сенаторы в ходе обсуждения проекта.
Как отмечает издание, предложенные меры были положительно восприняты представителями исполнительной власти в стране. Проект был уже одобрен сенатским большинством и направлен в Комитет сената по конституционному законодательству с целью проверки его на соответствие конституции.
Представители рабочей группы, в составе юристов и представителей сил правопорядка в настоящее время работают над окончательным текстом документа, который, скорее всего, будет юридически переработан, однако сохранит «основные тезисы».
Как отмечается в статье, вероятные изменения в законе, находящиеся пока на стадии разработки и обсуждения, уже стали предметом полемики в обществе. В рядах полиции проект встречает настороженное отношение. Правозащитная ассоциация Amnesty International уже раскритиковала предложение, назвав его «несбалансированным». «Мы ограничиваем свободу людей, используя волшебное слово «общественный порядок», — заявила в интервью газете представитель организации Эв Шахшахани, особо отметив «риск отбить желание устраивать демонстрации в среднесрочной перспективе». Обеспокоенность организации вызывает и намерение властей обыскивать и досматривать участников акций, однако, как подчёркивают представители правопорядка, подобные меры уже применяются и доказали свою эффективность по отношению к футбольным хулиганам.
Что касается запрета на участие в демонстрациях для отдельных лиц, его применение вызывает беспокойство как у представителей полиции, так и у правозащитников. Первые считают его воплощение в реальность трудной задачей, вторые опасаются злоупотреблений со стороны властей.
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