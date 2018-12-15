Figaro: французские власти решили ужесточить закон о демонстрациях, а правозащитники бьют тревогу

Правительство Франции, не привлекая внимания, работает над ужесточением закона о проведении демонстраций, пишет Le Figaro. Цель этого шага — защититься от вспышек насилия и погромов на протестных акциях. Правозащитные организации обеспокоены планами властей, считая их ограничением свобод граждан.

Пока основное внимание СМИ сосредоточено на «кризисе «жёлтых жилетов», правительство Франции, не афишируя этого, работает над изменением законодательства в области массовых демонстраций, сообщает Le Figaro. Поводом послужили неоднократные вспышки насилия в ходе последних акций протестов, а также участие в них профессиональных погромщиков, прибывших исключительно для того, чтобы устраивать столкновения с полицией, разграблять магазины и портить городское имущество.



Хотя французские чиновники и представители сил правопорядка в ходе протестов неоднократно заявляли о необходимости сохранения права граждан на участие в демонстрациях, замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньез объявил о создании рабочей группы по внесению изменений в существующее законодательство о порядке проведения таких собраний.



Обсуждаемые поправки основаны на предложениях, внесённых сенаторами от партии «Республиканцы» в июне прошлого года. Их проект, в частности, предлагает устанавливать в месте демонстраций периметры контроля. Проход на митинг, таким образом, будет возможен только после досмотра со стороны сотрудников полиции.



Ещё одно предполагаемое изменение — запрет на участие в демонстрациях для отдельных лиц, сведения о которых будут предоставляться полиции или жандармерии. Таких граждан предлагается заносить в отдельную картотеку для наблюдения на национальном уровне. Как отмечает издание, подобные меры уже используются во Франции в отношении футбольных хулиганов. Помимо этого, предлагается ввести наказание за намеренную маскировку или сокрытие лица во время массовых собраний — нарушение запрета будет грозить годом тюрьмы и штрафом в размере €15 тыс. Также рассматривается возможность введения понятия гражданской ответственности за ущерб имуществу: «Тот, кто бьёт, тот и платит», — заключили сенаторы в ходе обсуждения проекта.



Как отмечает издание, предложенные меры были положительно восприняты представителями исполнительной власти в стране. Проект был уже одобрен сенатским большинством и направлен в Комитет сената по конституционному законодательству с целью проверки его на соответствие конституции.



Представители рабочей группы, в составе юристов и представителей сил правопорядка в настоящее время работают над окончательным текстом документа, который, скорее всего, будет юридически переработан, однако сохранит «основные тезисы».



Как отмечается в статье, вероятные изменения в законе, находящиеся пока на стадии разработки и обсуждения, уже стали предметом полемики в обществе. В рядах полиции проект встречает настороженное отношение. Правозащитная ассоциация Amnesty International уже раскритиковала предложение, назвав его «несбалансированным». «Мы ограничиваем свободу людей, используя волшебное слово «общественный порядок», — заявила в интервью газете представитель организации Эв Шахшахани, особо отметив «риск отбить желание устраивать демонстрации в среднесрочной перспективе». Обеспокоенность организации вызывает и намерение властей обыскивать и досматривать участников акций, однако, как подчёркивают представители правопорядка, подобные меры уже применяются и доказали свою эффективность по отношению к футбольным хулиганам.



Что касается запрета на участие в демонстрациях для отдельных лиц, его применение вызывает беспокойство как у представителей полиции, так и у правозащитников. Первые считают его воплощение в реальность трудной задачей, вторые опасаются злоупотреблений со стороны властей.