Nordwest-Zeitung: несмотря на санкции, немецкий бизнес активно инвестирует в Россию

Из-за санкций Запада против Москвы и «слабеющей» российской экономики количество немецких компаний в России продолжает снижаться, сообщает Nordwest-Zeitung. «Впрочем, немецкие фирмы по-прежнему активно инвестируют в Российскую Федерацию. Количество предприятий уменьшается, но качество деятельности при этом растёт», — заявил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.
Из-за санкций Запада против Москвы и «слабеющей» российской экономики количество немецких компаний в России продолжает снижаться, сообщает Nordwest-Zeitung.
Об этом на днях заявили в Российско-Германской внешнеторговой палате (AHK), уточняет немецкая газета.
В частности, с конца 2018 года число фирм с немецким капиталом в Российской Федерации сократилось на 8% и составило 4274.
Как напоминает издание, перед началом украинского кризиса в 2014 году таковых в России насчитывалось почти 6200.
«Америка должна прекратить закручивать санкционную спираль за счёт немецких и европейских компаний. В последний раз Вашингтон это сделал, когда ввёл штрафные меры против «Северного потока — 2», — выразил своё недовольство председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.
Впрочем, продолжает Nordwest-Zeitung, в то же время Шепп заверил, что есть и положительные тенденции.
«Немецкие компании по-прежнему активно инвестируют в Россию. Количество предприятий уменьшается, но качество деятельности при этом растёт», — подчеркнул председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты.
В Пензенской области задержали мужчину, подозреваемого в организации преступной группы, которая вовлекала девушек в занятие проституцией. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.
Опубликованное в сети видео с применением силы к заключённым в кемеровском СИЗО относится к 2017 году, по факту инцидента проведена проверка, виновные наказаны. Об этом заявили в пресс-службе ФСИН России по Кемеровской области.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу национальной команды над сборной Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Советник президента Федерации хоккея России (ФХР) по вопросам женского хоккея Михаил Чеканов прокомментировал завоевание российскими хоккеистками бронзовых наград юниорского чемпионата мира среди игроков до 18 лет.
Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал эпизод с удалением нападающего Василия Подколзина в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой Швейцарии.
На южном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена началось строительство последнего тоннеля, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.
Главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения Сергей Абдулов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о смерти заслуженного деятеля науки и техники России Александра Благонравова.
Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН оценил вступление в силу в России поправок в правила дорожного движения. Нововведения позволяют водителям предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал заявление украинского вице-премьер-министра по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России.