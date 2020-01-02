Nordwest-Zeitung: несмотря на санкции, немецкий бизнес активно инвестирует в Россию

Из-за санкций Запада против Москвы и «слабеющей» российской экономики количество немецких компаний в России продолжает снижаться, сообщает Nordwest-Zeitung. «Впрочем, немецкие фирмы по-прежнему активно инвестируют в Российскую Федерацию. Количество предприятий уменьшается, но качество деятельности при этом растёт», — заявил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Из-за санкций Запада против Москвы и «слабеющей» российской экономики количество немецких компаний в России продолжает снижаться, сообщает Nordwest-Zeitung.

Об этом на днях заявили в Российско-Германской внешнеторговой палате (AHK), уточняет немецкая газета.

В частности, с конца 2018 года число фирм с немецким капиталом в Российской Федерации сократилось на 8% и составило 4274.

Как напоминает издание, перед началом украинского кризиса в 2014 году таковых в России насчитывалось почти 6200.

«Америка должна прекратить закручивать санкционную спираль за счёт немецких и европейских компаний. В последний раз Вашингтон это сделал, когда ввёл штрафные меры против «Северного потока — 2», — выразил своё недовольство председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Впрочем, продолжает Nordwest-Zeitung, в то же время Шепп заверил, что есть и положительные тенденции.

«Немецкие компании по-прежнему активно инвестируют в Россию. Количество предприятий уменьшается, но качество деятельности при этом растёт», — подчеркнул председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты.